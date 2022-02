La complicada vuelta a la rutina de Marta Riesco: “Estoy sobreviviendo”

Los últimos días no han sido nada fáciles para Marta Riesco. Pese a que la periodista reunió el valor suficiente para salir en El Programa de Ana Rosa y confesar su amor por Antonio David, la polémica derivada de este romance ha ido in crescendo, hasta el punto de haber tenido que visitar una clínica de salud mental de la capital. Así lo confesaba ella misma a través de una entrevista en exclusiva para Look, en la que dejaba entrever que había sido superada por la situación y por el trato que estaba recibiendo por parte de algunos medios de comunicación.

Aunque ella misma confesó para este portal que tuvo que solicitar la baja y “parar”, fue ayer mismo cuando volvió a acaparar la primera plana televisiva al volver a su puesto de trabajo. Así lo desveló Joaquín Prat, asumiendo que en el plató “no se iba a hablar” de ella, sino que se iban a ceñir únicamente a analizar la relación entre Antonio David y Olga Moreno. Además, algunos de sus compañeros también confesaron que Marta “está mal porque lo está pasando mal”, aunque poco a poco va recuperándose. Eso mismo intentó mostrar ella a su salida de las inmediaciones de Telecinco, donde se topó con la prensa que aguardaba su llegada para cuestionarle cómo había sido su vuelta a la rutina: “Tenía ganas. Cuando se está mal solo tienes ganas de volver a trabajar. (…) La vuelta ha sido con total normalidad, en mi puesto como estaba. Todo bien”, expresaba, agradeciendo además a todos sus compañeros por su cálido recibimiento: “Muy bien la verdad, soy una afortunada”, reflexionaba.

Con rostro visiblemente cabizbajo y sin ganas ni intención de aclarar en qué punto se encuentra su relación con Antonio David y si él o su hija se habían preocupado por ella por todo lo sucedido, la reportera definió cuál era su estado de ánimo en ese momento: “Bueno, sobreviviendo. Hay cosas peores en la vida seguro”, desvelaba, intentando quitar hierro a un asunto que se ha convertido en la primera plana de todas y cada una de las parrillas televisivas.

Aunque poco a poco todo vuelva a la normalidad, tal vez este no es el comienzo de relación que Riesco esperaba. Y es que pese a haber intentado anteponer su esfuerzo laboral a todo lo sucedido, hace poco más de una semana desde que el diario ABC informó de que la joven había acudido junto a su madre a las instalaciones de la clínica López Ibor, uno de los hospitales psiquiátricos de mayor prestigio. El motivo de su llegada al enclave no era otro que “el acoso al que se estaba viendo sometida desde hace 15 días”, según recalcó ella misma para Look. Aún así, ha decidido tomar medidas contra algunos colaboradores de la cadena como Anabel Pantoja, que sacó a la luz ciertos sucesos que, de ser ciertos, dejarían a la periodista en una posición muy poco favorable: “Voy por lo civil y por lo penal contra Anabel Pantoja”, zanjó la protagonista.