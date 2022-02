Fin del romance entre Marta Riesco y Antonio David Flores. Tal como ha publicado la revista Semana y han confirmado en El programa de Ana Rosa, el exmarido de Rocío Carrasco y la reportera han roto su relación. Apenas quince días después de que el Antonio David asegurara que él y Marta Riesco habían empezado a construir una relación, parece que la historia entre ambos ha tocado fondo. Según ha podido saber la revista Semana, el noviazgo entre ambos se remontaba más tiempo atrás del que ellos habían dicho y los problemas entre la pareja se han hecho cada vez más evidentes: discusiones, roces y malentendidos que les han llevado a poner fin a una relación que, en realidad, comenzó hace más de dos años, y no unos meses atrás.

Tal como ha publicado la revista, la pareja rompía su relación hace escasos días, en concreto, el pasado fin de semana, a pesar de que los rumores de distanciamiento les han perseguido bastante tiempo. Algunas fuentes aseguran a la publicación que fue después del encontronazo de la reportera con Anabel Pantoja durante una conexión desde Vitoria con Sálvame. Marta estuvo casi diez minutos hablando no solo con la prima de Kiko Rivera, sino también con otros colaboradores y con Jorge Javier Vázquez, que le ofreció trabajo y con quien se mostró muy atenta. Un gesto que, al parecer, no ha sido del agrado de Antonio David, que mantiene una clara y pública enemistad con el programa. Por este motivo, el excolaborador reprendió a su entonces novia.

Aunque esto ha influido en que la pareja rompa su relación, no ha sido lo único. Marta y Antonio David arrastran problemas desde el mismo momento en el que su romance se destapa y deja de ser un secreto. Según apunta la revista, mientras que Marta vio en la publicación de su relación una forma de afrontarlo más abierta, el ex de Rocío Carrasco se mostró más cauto. De hecho, la actitud de Antonio David ha enfadado a la reportera, tanto que “él mismo le dijo a su familia cuando salieron las fotos que no existía una relación, sino que la conocía de dos veces”, apuntan fuentes directas a Semana. Por su parte, a esto hay que añadir que Olga Moreno ya ha dicho que no tiene intención de separarse, lo que dificulta, aún más, las cosas entre la pareja.

Terminada la relación, la que peor parada ha salido ha sido Marta Riesco. Ella misma declaraba recientemente a este digital que “no estaba bien”, después de ser vista entrando en una clínica por estar sobrepasada por la situación. Ha tenido que solicitar una baja debido a la ansiedad. Para ella, Antonio David no ha sabido gestionar la situación, ya que ella esperaba que rompiera con Olga Moreno y se divorciase, algo que no ha pasado.

En lo que respecta al excolaborador, cuando antes venía a Madrid se quedaba con Marta Riesco en su casa, pero ahora pernocta en casa de su abogado, su representante o en algún hotel. No ha vuelto a pisar la casa de la reportera.