Como cada sábado, Jorge Javier se sentaba en el plató de Telecinco para dar el pistoletazo de salida a Sábado Deluxe. En el programa aprovecharon para hacer un repaso de la actualidad más candente, en la cual Rocío Carrasco acapara una de las primeras posiciones gracias al estreno inminente de Montealto, que tendrá lugar el próximo martes a las 22:00 horas. En un momento tan emotivo para los seres queridos de Rocío Jurado y para los colaboradores del programa, el presentador ha aprovechado para dirigirse a Antonio David Flores en un intento por echar más leña a un fuego que está más avivado que nunca.

Teniendo en cuenta los continuos mensajes que se dedican el exguardia civil y el periodista, Jorge Javier ha vuelto a arremeter contra el que fuera su colaborador para preguntarle si tenía que hacer algo el martes, dando a entender que éste tiene demasiado tiempo libre. Un mensaje que no ha pasado desapercibido para Lydia Lozano, que quiso sonsacar a su compañero sobre el último comentario de Antonio David, en el que se refería a él como “la vedette de Badalona”. Un comentario que parecía que iba a hacer estallar la guerra definitiva entre Jorge Javier y el ex de Rocío Carrasco, pero ha quedado reducido en cenizas: “Pues mira, te voy a decir una cosa… En realidad, soy un gran artista, y lo de vedette de Badalona… A mí me parece un halago”, comenzó explicando el catalán. Pero sus palabras no quedaron ahí e hizo referencia al padre de Rocío Flores de nuevo: “Lo vi muy sobresaltado y luego ya cuando lo de “la vedette de Badalona”, te digo una cosa… Comparando, me parece más tremendo llamarle yo “el penas” que él a mí “la vedette de Badalona”. Considero que, la verdad, teniendo lo del penas, que aparece en la Wikipedia, me parece que es algo muy inofensivo, me hace hasta gracia”, zanjaba bromeando.

Aún así y con cierta ironía, Jorge Javier cree que hacer referencia a Antonio David como “el penas” es bastante duro, por lo que ha decidido cambiarle el “mote”: “Por eso he decidido no dirigirme más a él como ‘el penas’, me dirigiré a él en función de la relación que mantenga en cada momento. Para mí, ahora, es el novio de Marta Riesco o el exmarido de Olga Moreno”, algo que los allí presentes creyeron que le llegaría a sentar incluso peor que el atributo anterior.

Nadie duda de que la relación entre Jorge Javier y Antonio David no atraviesa su mejor momento. Pese a que en su etapa en Sálvame ambos parecían tener buena sintonía, ésta se ha hecho mil pedazos a raíz de la docuserie de Rocío Carrasco. Desde ese momento, muchos han sido los descalificativos que el presentador ha arrojado hacia Flores, refiriéndose a él como “el penas”. Con la tensión a punto de estallar, en cuanto el exguardia civil ha tenido oportunidad no ha dudado en cargar contra el catalán, haciendo que la conexión que había entre ambos sea prácticamente irrecuperable.