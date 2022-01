Gloria Camila y Rocío Carrasco cada vez están más cerca. Si bien hace unos años no tenían ningún tipo de relación, desde que se emitió el documental Rocío: contar la verdad para seguir viva parece que por pequeño que sea ha habido cierta toma de contacto. Mientras la hija mayor de Rocío Jurado abría las cajas donde se encontraban las pertenencias de su madre se encontró con algunos enseres que tenían que estar en manos de sus hermanos y de José Ortega Cano. Carrasco no lo dudó y se las envió y, pese a que en un primer intento fueron devueltas para que los abogados de ambas partes arreglarán todo de manera legal, ha sido este fin de semana cuando la tertuliana y su padre han podido descubrir que había en el interior de esos cajones.

Ha sido este lunes cuando Gloria ha revelado cómo se ha sentido en Ya son las 8, espacio presentado por Sonsoles Ónega. «La verdad es que he estado todo el fin de semana muy emocionada porque tenía muchas ganas de abrir las cajas. Me encantó tenerlas y nada la verdad, lloré bastante porque hay muchísimas fotos, aunque no he abierto todas las cajas», ha comenzado diciendo.

«Hay lienzos que son muy bonitos, uno es un retrato de mi hermano, otro mío y otro de mis padres con migo y mi hermano. Es de una Nochevieja que salimos todos de negro en La Moraleja», ha detallado Gloria.

Gloria Camila ha contado que hay muchas instantáneas que «no había visto» y que la gustó «muchísimo verlas». «Tengo fotos con los negativos reales. Yo de decía ‘no puede ser, tanto tiempo guardado ahí y están súper bien’», ha dicho la colaboradora.

Después ha explicado algunas de las cosas que ha ido descubriendo a medida que iba abriendo esas cajas enviadas por su hermana. «Hay muchos recortes de periódicos, cosas de mi padre, premios de él, muchas cosas…», ha comentado con un suspiro de felicidad.

Gloria ha querido agradecer este gesto de Rocío Carrasco, algo que probablemente nunca se hubiese imaginado que sucediera.»Agradezco que me haya mandado las cajas y lo que dije, un poco tarde, pero oye, las cosas han llegado y es con lo que me quedo y ahora, lo estoy disfrutando», ha recalcado.

Sobre si puede existir un acercamiento con su hermana, Rocío Carrasco, Gloria Camila, también ha respondido. «No lo sé Sonsoles -hace referencia a la presentadora-, no tengo yo la respuesta», ha sentenciado la tertuliana que se ha mostrado muy feliz y emocionada durante su intervención, ya que puede disfrutar de algunos de los enseres de su madre, Rocío Jurado.