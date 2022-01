Carlota Corredera lanza un dardo a Rocío Flores y a Gloria Camila: “Habéis perdido el norte”

Nadie duda del carácter de Carlota Corredera. La presentadora de Sálvame siempre ha defendido con uñas y dientes sus valores, posicionándose a favor de Rocío Carrasco en todo momento en su lucha con Antonio David Flores. Es por ello que en más de una ocasión ha sido cuestionada por otros compañeros, aunque la gallega siempre se ha mostrado firme en sus convicciones y fue durante el último programa cuando aprovechó para lanzar un mensaje a dos colaboradoras de la cadena.

En sus últimas apariciones públicas, Rocío Flores y Gloria Camila acusaron a María Patiño de ser “poco profesional”, unas palabras que probablemente no gustarían mucho a la presentadora, que suele presumir de tomarse muy en serio su puesto de trabajo. A quien tampoco gustaron esas acusaciones fue a Carlota Corredera, que ha sacado las garras por su compañera y también ha querido lanzar un dardo tanto a la hija como a la nieta de Rocío Jurado: “Se me ocurren muchas cosas que decir, pero voy a decir dos. Rocío, a nadie de La Fábrica de la Tele le has sentado en un banquillo. Tu denuncia ha sido archivada, has recurrido pero hay que decir la verdad a la audiencia. Está archivada”, declaraba contundente Carlota mientras miraba a la cámara con seriedad. “Pon las demandas que creas oportunas pero no digas que has sentado a la cúpula de esta productora en un banquillo porque no es cierto. Entramos en esta dinámica de dar por verdad cosas que son falsas y esa distorsión nos salpica a todos”, continuaba expresando.

El discurso de la periodista no quedó ahí y quiso ensalzar la figura de Patiño y echarle una mano en esta guerra abierta: “La otra cosa tiene que ver con María Patiño y esto es para ti y para Gloria Camila, para las dos. Habéis perdido el norte. Aunque discrepemos y no os guste nada lo que oís sois personajes no periodistas. En Mediaset, María Patiño es presentadora. Vosotras sois personajes, no periodistas, las periodistas somos nosotras”, aseguraba Carlota mientras daba continuidad a un discurso cargado de intenciones: “Así que mejor que respetéis el oficio de las personas que trabajan y damos la cara en televisión, en la cadena en la que ahora trabajáis vosotras. María Patiño es presentadora y además es periodista. Respeto para ella y respeto para las presentadoras que trabajan en Mediaset y no están de acuerdo con vosotras. Respeto porque estáis un poquito desubicadas, gracias”, finalizaba la gallega.

La reflexión de Corredera dejó atónitos a sus compañeros. Motivo por el que ella misma quiso explicar el por qué de sus durísimas palabras con destinatario claro: “Estoy respondiendo a una colaboradora de Mediaset lo que ha dicho de una compañera mía, que no tire a ninguna compañera”, desvelaba, dejando claro que al ser personajes públicos, tanto Gloria Camila como Rocío Flores no pueden acusar a los periodistas de no tener credibilidad cuando dan ciertas informaciones con las que no están de acuerdo.