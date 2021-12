Ayer por la tarde, Telecinco modificaba su programación habitual para ofrecer el especial El último viaje de Rocío, un homenaje de Rocío Carrasco a su madre, Rocío Jurado, que desde que se anunciara generó mucha expectación por lo que la hija de la artista pudiera mostrar durante el espacio.

Aunque han sido muchos los que se han pronunciado sobre este programa, quien hasta ahora ha guardado silencio ha sido la hija de Rocío Carrasco. Se espera que Rocío Flores valore lo que se ha emitido en su próxima aparición en su participación en El programa de Ana Rosa, pero la nieta de la artista sí que ha querido mandar un mensaje a través de las redes sociales.

Una respuesta con la que Rocío Flores se ha sumado al homenaje a la de Chipiona y con la que recuerda un momento pasado de su vida. Rocío ha compartido a través de su cuenta de Instagram, en concreto en los stories, una fotografía en la que aparece con su abuela, en sus brazos, cuando era una niña. La hija de Rocío Carrasco se ha limitado a escribir junto a la imagen: “me muero”, acompañada de dos emoticonos que representan caritas con corazones. De esta manera, Rocío Flores no ha querido perder la oportunidad de sumarse al bonito tributo que su madre ha hecho a la cantante. Un detalle con el que se suma al llamamiento que Rocío Carrasco hizo a que todos los que quisieran sumarse a recordar a la artista en este día, lo hicieran.

No ha sido esto lo único que ha publicado la hija de Antonio David Flores en las redes. Rocío además ha compartido un storie felicitando a su hermano, David Flores, por su cumpleaños: «feliz vida a mi persona favorita, a mi mitad. Ojalá toda la vida aprendiendo de ti», ha escrito junto a una entrañable imagen en la que aparecen ambos. El joven cumple 23 años, pero no ha trascendido por ahora cómo va a celebrarlo.

Las primeras en pronunciarse sobre este programa fueron Gloria Camila y Rosa Benito. Ambas participaron en ‘Ya son las ocho’ poco después de finalizar el homenaje y no dudaron en mostrar su opinión al respecto. Aunque ambas aclararon que hay cuestiones con las que no están de acuerdo, también recalcaron en que había sido un programa emotivo. Especialmente dura se mostró Gloria Camila al decir que, aunque era una bonita forma de recordar la figura de Rocío Jurado, también su hermana estaba «cobrando por ello»: «la única que está cobrando es mi hermana y si no estuviera cobrando a lo mejor esos contenedores no se abrirían», aseguró. También Amador Mohedano entró por teléfono en el magacín presentado por Sonsoles Ónega y se mostró muy emocionado de ver tantas imágenes que le recordaban momentos bonitos del pasado