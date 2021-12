Cantaba Rocío Jurado, ahora que su nombre ha vuelto a primera línea mediática, aquello de se nos rompió el amor de tanto usarlo. Un buen ramillete de rostros conocidos pueden decir que cuánta razón tenía la más grande ya que han sido grandes protagonistas de 2021 por las rupturas sentimentales en las que se han visto envueltos. Ha sido un año bastante marcado por el desamor y a continuación repasamos todos aquellos que dieron carpetazo a sus relaciones y/o matrimonios.

Bertín Osborne y Fabiola Martínez

Fueron unos de los más madrugadores. A mediados de enero de 2021, la pareja anunciaba que separaba sus caminos. Una decisión a todas luces inesperada puesto que nada hacía presagiar una crisis y eran uno de los matrimonios más consolidados de la crónica social. De su desamor se habló largo y tendido.

Juan José Ballesta y Verónica Rebollo

El actor anunció a principios de año que la madre de su hijo, Verónica Romero, había roto con él, dejándole la custodia exclusiva de su hijo de 13 años. «Sabía que se iba a cansar de mí», comentó. Poco después inició una relación con una joven brasileña llamada Jacqueline con quien también rompió, algo que le dejó con el ánimo por el suelo.

Sara Carbonero e Iker Casillas

La suya fue sin duda una de las rupturas más sonadas del 2021. A mediados de marzo comunicaban oficialmente su separación matrimonial, después de meses de rumores. Ambos presumieron de muy buena relación después, intercambiándose mensajes en redes. Al poco tiempo, Sara Carbonero rehizo su vida junto a Kiko Morente.

Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Gasset

A la modista se le vio muy ilusionada junto a este atractivo empresario, pero el amor les duró poco. Ágatha y Luis tomaron la decisión de dejar lo suyo. Lo hicieron de manera elegante, no sin dedicarse alguna que otra pullita.

María Pedraza y Jaime Lorente

La guapísima actriz y el protagonista de La Casa de Papel pusieron punto y final a un romance que había evolucionado en convivencia. La vida les tenía preparados destinos diferentes: ella se enamoró de Álex González y él de una compañera de la ficción de Netflix con la que ha sido padre.

Antonio David Flores y Olga Moreno

Uno de los grandes bombazos del año lo protagonizó el exmarido de Rocío Carrasco, que confirmó un secreto a voces, el fin de su matrimonio con la ganadora de Supervivientes 2021. No obstante, han seguido unidos y celebrando juntos fechas importantes porque «se ha roto un matrimonio pero no una familia», según comentó Rocío Flores.

Ramón García y Patricia Cerezo

Atrás quedaron 24 años de matrimonio y dos hijas en común. El 14 de julio, el mítico presentador y su mujer posaron juntos a las puertas de sus casas para confirmar la información adelantada por una revista. Mucha cordialidad en su separación.

Santiago Cañizares y Mayte García

Tan solo una semana después de Ramón García y Patricia Cereza, les tocó el turno al exfutbolista y su mujer. Contrajeron matrimonio en el mes de julio de 2008 en una ceremonia civil que se celebró en Ibiza, en los jardines del hotel Can Atzaró. Tuvieron cuatro hijos pero la tragedia se cebó con ellos cuando perdieron al pequeño Santi a los 5 años, víctima de una enfermedad.

Amelia Bono y Manuel Martos

Otra de las grandes rupturas del 2021. “Tras casi 15 años, Manuel y yo hemos tomado la difícil decisión de separarnos como pareja, pero seguiremos juntos y unidos toda la vida por nuestros 4 tesoros, que son lo más maravilloso que tenemos, y por todo lo que han significado estos años juntos”. De este modo, la hija del que fuera ministro socialista y el hijo de Raphael pusieron fin a su historia.

Ainhoa Arteta y Matías Urrea

El 8 de septiembre se conocía la separación de la soprano con su marido, en medio de un bache de salud importante para ella. Ha tardado mucho en recuperarse, pero ya pronto estará de vuelta.

Dulceida y Alba Paul

El verano fue muy agitado en lo emocional y sentimental para la influencer y su mujer. Decidieron darse un tiempo para el 15 de octubre decidir romper definitivamente: «Posiblemente esto es lo que más me ha costado escribir en mi vida. Alba y yo hemos decidido seguir nuestros caminos por separado».

Julia Janeiro con Brayan Mejía y Álex Balboa

La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha experimentado el año de su trampolín mediático y en tan solo unos meses ya ha protagonizado dos rupturas. La primera fue con Brayan Mejía, a quien tiene demandado por supuesta agresión sexual. La segunda, con otro futbolista, Álex Balboa.

Bill Gates y Melinda

Saltamos al plano internacional para hablar de algunas rupturas mediáticamente potentes. A golpe de comunicador, el magnate de Microsoft y su mujer anunciaron la noticia de su divorcio tras 27 años de matrimonio.

Jennifer Lopez y Alex Rodriguez

La pareja anunció su desamor tras cuatro años de ruptura. La actriz dejaría a todos boquiabiertos al volver con Ben Affleck dos décadas después.

Ben Affleck y Ana de Armas

Para que esto fuera posible, Ben Affleck había roto antes con la hispanocubana Ana de Armas, que antes habían protagonizado un romance muy comentado.

Kim Kardashian y Kanye West

Después de muchísimos meses de rumores, la reina de la telerrealidad al otro lado del charco y el controvertido rapero decidieron iniciar los trámites para divorciarse. Una de las rupturas más sonadas.

Julio José Iglesias y Charisse Verhaert

Inesperado cuando menos fue la separación del hijo de Julio Iglesias con la modelo belga. En total estuvieron 18 años juntos.

Amelia Bono y Fernando Ligués

Una de las últimas rupturas la protagonizaron la ex de Manuel Martos y Fernando Ligués. Lo suyo no se extendió por más de unos meses así que se puede decir que no cuajó.