Antonio David Flores y Olga Moreno se han separado. Ya lo anunció la revista Lecturas el miércoles 20 de octubre, pero no ha sido hasta nueve días después cuando uno de los protagonistas lo ha confirmado. En un gesto sin precedentes y tras una complicada jornada de trabajo de su hija Rocío Flores en el programa de Ana Rosa, el andaluz ha salido de casa para hablar en directo con el espacio y confirmar lo que ya era un secreto a voces y que su propia hija no ha podido negar a pesar de tratar de protegerlos.

Con una tremenda emoción contenida, Flores ha reconocido que su historia de amor con Olga ha llegado a su fin. «Si querían hacer daño, lo han conseguido. Si querían romper un matrimonio, lo han conseguido». El exmarido de Rocío Carrasco ha sorprendido a todos con este reconocimiento, a pesar de que, una vez más, señala a otros como culpables de lo ocurrido.

Además, Antonio David ha aprovechado su intervención para recriminar que se «ha señalado con la letra escarlata a una persona, una compañera, periodista sin ningún tipo de prueba diciendo que ha sido el detonante de mi separación lo cual es absolutamente falso. Se ha hecho tantísimo daño….». Unas palabras sin duda referidas a Marta Riesco, la reportera del programa en el que trabaja su hija con la que se le ha relacionado en los últimos días. Un gesto que ha sorprendido por el hecho de que el exguardia civil no haya negado nada de lo publicado, a pesar de que la periodista es, o era, una íntima amiga de Rocío Flores.

Todo esto ha ocurrido ante la atenta mirada de Rocío Flores, que no ha podido evitar romper a llorar mientras veía a su padre. Un Antonio David posiblemente más roto que nunca en un directo televisivo que ha hecho que su hija pierda la poca templanza con la que hacía solo unos minutos había excusado tanto a su padre como a Olga asegurando que no iba a ser ella quien confirmase o desmintiera una noticia de la que no era protagonista.

La reacción del que fuera yerno de Rocío Jurado ha sido inesperada para todos, y tras verlo y con el rostro y los ojos inundados en lágrimas, Rocío Flores ha querido señalar a todos los que decían que si la expareja no hablaba era por dinero.

Ahora que la separación de Antonio David y Olga es un hecho, todas las incógnitas que surgieron cuando Lecturas hizo pública la noticia toman más fuerza que nunca. ¿Dónde vivirá David, el hijo de Rocío Carrasco?, ¿perjudica esta nueva situación a la estrategia legal de Antonio David Flores? Lo único que ha quedado claro ha sido que, al menos por lo que a Rocío Flores se refiere, ellos han sido, son y serán, una familia por encima de cualquier cosa que pueda ocurrir en el matrimonio. O eso es lo que todos esperan.