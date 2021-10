Rocío Flores está pasando, sin duda, por la etapa más convulsa de sus 25 años. Lejos queda ya aquel durísimo episodio con su madre por el que fue judicialmente condenada. Ella ha insistido en enterrarlo en el pasado, se niega a pedir perdón. Y aunque en los últimos meses ese episodio ha vuelto con fuerza, un giro de guion ha hecho que el presente eclipse con fuerza esa angustia que los detalles de su agresión le generaron al convertirse en un tema público. Ella está pasando página y la actualidad le podría estar haciendo difícil escoger de entre varios el peor momento de su vida.

Pasados casi 10 días desde que se hiciera público que su padre y Olga se han separado y mientras toda la familia se ha cerrado en banda, ella es la primera que se sitúa ante las cámaras. Lo ha hecho en el Programa de Ana Rosa, formato en el que lleva tiempo trabajando y que se ha convertido en la única plataforma desde la que contesta a todas las polémicas que le llevan rodeando desde que, el pasado mes de marzo, su madre protagonizase por sorpresa la docueserie Rocío, contar la verdad para seguir viva.

La diferencia, esta vez, es que Rocío Flores se ha tenido que enfrentar no a las palabras de su madre, sino a informaciones sobre su familia que incumben también a su trabajo. Los rumores que continúan señalando a una reportera del mencionado espacio con Antonio David Flores no han debido ser plato de buen gusto para nadie en plató, y menos para ella.

Joaquín Prat ya lo ha anunciado antes si quiera de que Rocío apareciese en pantalla. Iba a responder a la pregunta de si Antonio David Flores y Olga Moreno se han separado. Y así ha sucedido. Nada más comenzar el club social del mencionado programa y sin rastro de Ana Rosa Quintana en los sofás, el copresentador ha entrevistado a una hermética Rocío Flores, que ha seguido la misma táctica que está siguiendo su familia. Visiblemente incómoda, la colaboradora ha asegurado que confirmar o no la ruptura «es una cosa que es de ellos, son los protagonistas y voy a respetar la decisión que ellos tomen, me mantengo al margen y no voy a decir nada que no digan los protagonistas».

Prat ha insistido durante varios minutos en los que el estado de ánimo de su compañera era de todo menos alegre. Al borde de las lágrimas en más de una ocasión, Rocío se ha mantenido en su postura inicial, queriendo aclarar, eso sí, que lo que le ocurre no es fruto de los últimos nueve días sino de un año en el que los golpes han sido constantes.

Según la hija de Antonio David Flores es «obvio» que su padre continúa viviendo en el que ha sido siempre su hogar y, a pesar de todo, ha insistido en dejar una cosa clara, asegurando que «yo lo único que se es que ante todo somos una familia, independientemente de lo que pase con un matrimonio, somos familia y lo hemos sido siempre».