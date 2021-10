Marta Riesco rompe su silencio junto a Ana Rosa sobre la polémica que rodea su vida

Marta Riesco se ha visto envuelta en una polémica durante la última semana a raíz de unas informaciones que le relacionaban de alguna manera con Antonio David Flores. Desde que estalló todo, la periodista no ha querido hablar y su única reacción fue en forma de aviso a través de su equipo de abogados. Sin embargo, este lunes ha querido ser ella misma quien rompa su silencio.

Ha sido a través de Ana Rosa Quintana, quien ha leído un comunicado facilitado por la propia Marta Riesco: «Llevo más de 10 años ejerciendo el periodismo y amo mi trabajo. Mi trabajo me avala y esto ha quedado en un segundo plano durante muchos días. Algunos compañeros de profesión han aludido a mi desde un ámbito privado al que no quiero entrar…», decía. Después de asegurar en su alegato, que el sueño de su vida profesional era trabajar junto a Ana Rosa, y tras haberlo conseguido, pedía por el mismo comunicado seguir siendo respetada en el ejercicio de su trabajo en el futuro. No ha querido entrar de ningún modo en confirmaciones o desmentidos acerca de su parcela íntima.

Acto seguido, Riesco ha vuelto a su puesto de trabajo tras unos días de ausencia. La periodista se encontraba en Castilleja de la Cuesta para cubrir información relativa a Kiko Rivera. No obstante, no ha perdido la ocasión de agradecer las palabras de su jefa: «Gracias de corazón a ti, al programa y a mis compañeros», ha dicho.

Era Joaquín Prat quien al comienzo del club social, espacio reservado a la tertulia de la crónica social en El Programa de Ana Rosa, quien quiso avanzar las intenciones de su compañera: «Se ha señalado una y otra vez a una mujer como la causante de la ruptura de Olga y Antonio David, hablo de Marta Riesco, reportera de este programa». Y creaba una gran expectación ante las palabras de la comunicadora: «Marta, después de reflexionarlo, ha tomado una decisión y se va a pronunciar sobre toda esta polémica, lo va a hacer aquí».

Todo se inició cuando la revista Lecturas publicaba que Antonio David Flores y Olga Moreno habían tomado la decisión de separarse tras más de 20 años juntos, 12 de ellos de matrimonio. Después se empezó a rumorear con la existencia de una posible tercera persona. Ninguno de los protagonistas quiso pronunciarse públicamente, pero un mensaje de Rocío Flores en las redes sociales dejó claro que estaba atravesando un mal momento: «Te pasaron tantas cosas que no te merecías, pero te enseñaron que eras más fuerte de lo que creías».

Sorprendentemente, en las últimas fechas se ha dudado de que Antonio David y Olga se hayan separado ya que ninguno lo ha confirmado. Se ha hablado de una posible reconciliación, alimentada por la aparición de unas imágenes de la pareja del pasado 9 de octubre, aparentemente muy feliz, disfrutando de un tablao flamenco. Una de las teorías más tenidas en cuenta ha sido la ha desvelado Kiko Matamoros, amigo del exmarido de Rocío Carrasco: Hay un pacto de silencio entre Olga y David para ni confirmar ni desmentir su separación», dijo en Sábado Deluxe.