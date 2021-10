Hace apenas unas horas que se ha conocido la separación matrimonial de Antonio David Flores y Olga Moreno, pero al colaborador ya se le relaciona con una nueva mujer. Se trataría de una trabajadora de Mediaset, grupo en el que él estuvo trabajando hasta que se produjo su fulminante despido. No hay nada confirmado oficialmente, pero se trata de la comidilla en los pasillos de los estudios de Fuencarral desde hace unos meses. Han sido testimonios de colaboradores de Sálvame los que han tratado de arrojar más luz a esta truculenta historia.

20 años de relación y 12 casados es lo que han estado Antonio y Olga. Todo ello puede borrarse de un plumazo si se da validez a las informaciones cruzadas que circulan por los platós de Telecinco. La revista Lecturas aseguraba en su exclusiva que la ya expareja llevan teniendo vidas separadas desde hace un mes, pero que su relación está rota desde el 2020. Se atribute como detonante unas presuntas infidelidades del ex Guardia Civil.

Una de esas supuestas deslealtades podría haber hecho saltar por los aires su matrimonio con la reciente ganadora de Supervivientes. Omar Suárez ha dado algunos detalles muy reveladores: «El 11 de diciembre de 2019, Antonio David Flores empieza a trabajar en Sálvame. Sus estancias en Madrid se alargan más de la cuenta, pasa lejos de su familia muchos días sin una razón aparente, se queda en la capital cuando no tiene que venir a colaborar», dice el reportero. Esto hace que «conozca gente nueva y establezca nuevas relaciones. Una de ellas cada vez más estrecha y que se convierte en vox pópuli porque ella trabaja en la cadena», continúa. Y no solo eso sino que no se escondían ya que, en palabras de Suárez, «se dejaban ver con normalidad por los pasillos y quedaban para comer o cenar fuera».

El intrépido reportero ha ido todavía más lejos al reconocer que la chica en cuestión se siente «aliviada» por la publicación de la noticia de la separación de Antonio David y Olga, y que no duda en «presumir de la supuesta relación» que mantiene con el exmarido de Rocío Carrasco. De hecho, la trabajadora ha hecho un directo hoy para cubrir la noticia de Lecturas y algunos compañeros aseguran que se la ha podido ver mucho más seria de lo habitual.

Esta información también ha llegado a oídos de la hija de Antonio David. Rocío Flores es consciente de esta «relación especial » entre su padre y la empleada de Mediaset porque es «íntima amiga» suya. La colaboradora ha escrito a su amiga Marta López diciéndole que estaba «destrozada». Esta última ha apuntado sobre las infidelidades de Flores que «no sé si es verdad, pero aquí lo da todo el mundo por hecho». Más gasolina al fuego.

En la misma línea se ha mostrado Laura Fa, a quien le consta que Antonio David Flores y su nueva compañera se quedaban en el mismo hotel cuando colaboraban en el programa: «Le pregunté a él y me dijo que eran amigos, pero vi mucha complicidad». Y no solo eso sino que «cenaba en su cuarto, no salía, y se escuchaba cómo tocaba la guitarra». De momento, el nombre de la chica se mantiene en secreto, pero se ha deslizado que ya fue protagonista de un escándalo muy gordo donde estuvo muy protegida.