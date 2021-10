La emoción de Rocío Flores en la segunda celebración de su cumpleaños

Rocío Flores cumplía este miércoles 25 años. Pese a que la hija de Antonio David Flores hace gala de su discreción siempre que puede es inevitable que no esté en el ojo del huracán, sobre todo, tras la emisión del documental de su madre, Rocío Carrasco. De hecho, ya se ha comenzado a grabar la segunda entrega titulada, En el nombre de Rocío. Producción que ha generado cierto revuelo en la familia Flores y Mohedano, ya que la hija de La más grande revelará el motivo por el cual se distanció de algunos miembros de su familia. Dejando este entramado familiar a un lado, la colaboradora de El programa de Ana Rosa ha aprovechado para celebrar por segunda vez su cumpleaños.

La influencer llegaba al local donde tenía lugar el evento con un vestido floral conjuntado con una blazer oversize negra y un peinado bohoo chic donde las trenzas eras las grandes protagonistas. Minutos antes de entrar al restaurante, Rocío atendía a los medios de comunicación con mucha emoción y una gran sonrisa. “No tengo ni idea de quien ha venido. Es todo sorpresa”, ha dicho inquieta. Después, los reporteros le han preguntado sobre cómo se encuentra al cumplir un cuarto de siglo. “Estoy bien, pero ahora mismo no podría hacerte un balance”, ha respondido. “¿Estás en una situación en la que te gusta?”, le dicen. “Obviamente, no. Creo que no hace falta ni que lo conteste… pero bueno vengo a pasármelo bien que ya he tenido bastante durante este año”, ha contestado segura.

La hija de Rocío Carrasco también ha confesado que ha recibido muchas felicitaciones el pasado 13 de octubre. “Estoy muy agradecida”, ha dicho. Sin embargo, cuando los periodistas le han lanzado la pregunta de si ha echado de menos alguna en concreto, Rocío Flores se ha quedado en silencio y ha esbozado una pequeña risa nerviosa. Nada más salir el tema de su madre, Rocío ha explicado “que no es el día” y se ha marchado para celebrar su fiesta.

Por su parte, Gloria Camila que ha sido una de las asistentes ha dicho que «la cena y el encuentro ha sido muy bonito». «Hemos estado sus amigos, sus compañeros de trabajo y al final, pues eso, hemos intentado que lo pase bien y disfrute de su día», ha añadido. Asimismo, la hija de José Ortega Cano ha preferido evitar todo lo relacionado con su hermana Rocío Carrasco. «De verdad, yo os puedo contar todo lo del cumpleaños de Rocío -hija- que ha sido maravilloso», ha explicado discreta. «Este tipo de asuntos los trato con mis abogados en la privacidad», ha contado la actriz. También han acudido a la celebración Jorge, ganador de ‘Supervivientes’ y Alejandro Albalá, entre otros.