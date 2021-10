Suspendida la cita judicial para que Rocío Carrasco entregue los escritos de su madre

La cita estaba prevista para este viernes, pero ha sido suspendida. La titular del Juzgado número 5 de los de Alcobendas dictó auto el pasado 30 de septiembre en el que instaba la práctica de diligencias preliminares solicitadas en la demanda presentada por Gloria Camila Ortega contra su hermana Rocío Carrasco. La hija menor de Rocío Jurado y José Ortega Cano reclama judicialmente a su hermana mayor que entregue los escritos de su madre, cuya existencia trascendió a los medios de comunicación en vísperas de la grabación de la docu serie En el nombre de Rocío. El juzgado la citaba este viernes junto a representantes de la productora televisiva y de la cadena para que entregase los mencionados escritos. La oposición de la defensa de Carrasco ha provocado la suspensión del acto.

La decisión de Gloria de demandar a su hermana la adelantaba en exclusiva la revista Diez Minutos hace una semana. Aconsejada por el reputado penalista Enrique Trebolle, la hija de Ortega Cano interpuso finalmente demanda de diligencias preliminares (tras barajar posibles medidas cautelares) contra su hermana Rocío, a quien su madre nombró heredera universal. La demanda de Gloria se basa en el artículo 256.1. 2º LEC cuyo fin es la “solicitud de que la persona a la que se pretende demandar exhiba la cosa que tenga en su poder y a la que se haya de referir el juicio”. La hija de Ortega Cano reclama que tanto Rocío Carrasco como la productora exhiban «los documentos» – sin concretar en la demanda-, que estiman privados de la fallecida Rocío Mohedano Jurado. Quiere ver todo lo que escribió, cómo y, especialmente, sobre quién.

La joven ha optado por la vía judicial pese a que trascendió que, tras conocer el testimonio de su hermana en la docu serie Rocío, contar la verdad para seguir viva, albergaba muchas dudas sobre lo que aconteció en la vida de Rocío antes y después de que falleciera su madre. (Se habló de un posible acercamiento). La mayoría de los episodios, vividos junto a Antonio David Flores y que Carrasco describe como traumáticos, los desconocía. Ni siquiera había nacido. Hace años que ella y Rocío no se tratan, ni se hablan ni se llaman.

El anuncio de una nueva serie de episodios en los que Carrasco dará respuestas a su ruptura con parte de su familia en los momentos que peor se encontraba y que peor iban las cosas con exmarido, incluso con su hijos, ha hecho reaccionar a varios Mohedano y Ortega. Declaraciones en los medios, llamadas intentando averiguar por dónde iba a ir, cruce de mensajes, afirmaciones seguidas de incomprensibles desmentidos… De nuevo, Carrasco en un lado y la familia mediática en otro. Todos contra ella, incluso los que, como Gloria, ni siquiera conoce lo que ocurrió en muchos de los casos. Era demasiado niña. “No entiendo tantos nervios”, comentó Rocío Carrasco hace tan solo unos días en el desfile de Palomo Spain.

Creo que tienen derecho a reaccionar, incluso a estar nerviosos. Que hablen mal de ti o de tu familia públicamente y menos si no es para bien es duro. Rocío Carrasco sabe bien lo que es; ya ha pasado por eso casi la mitad de su vida. Su silencio blindó la impunidad de todos ellos y todas ellas para cuestionarla y descalificarla públicamente, sobre todo como madre. Pero ahora estamos en otro momento. Carrasco decidió tomar la palabra, explicarse. Sus reacciones se suceden desde entonces. De momento, ha llegado la primera acción judicial y ha sido Gloria Camila en aras de proteger el derecho de intimidad de su madre, según reza la demanda redactada por Trebolle. Reputado penalista con despacho en Zaragoza, Enrique Trebolle defendió a Ortega Cano en el juicio por el accidente de tráfico de mayo de 2011 y en el que lamentablemente perdió la vida el conductor del vehículo contrario. Además de su abogado, es buen amigo de Ortega y ahora defiende también sus intereses en la demanda que encabeza la hija del diestro contra su hermana Rocío. El nombre del diestro ha sido aludido en relación con los escritos, sin embargo, Rocío Carrasco no lo ha mencionado. Solo ha declarado que esas “reflexiones” (escritas) por su madre no eran lo más importante que había tenido ocasión de conocer y que ni siquiera tenía decidido si las iba a utilizar.

La defensa de Rocío Carrasco se ha opuesto a las pretensiones de Gloria Camila entre otras razones por entender falta de fundamento, legitimidad y razón legal, entendiendo que difícilmente se puede exhibir algo que no se concreta y que no ha sido utilizado más allá del ámbito que ostenta su titularidad. La juez tiene la palabra. No, esta mañana no habrá cita. Si la hubo ayer en Chipiona. Comenzó la grabación de En el nombre de Rocío.