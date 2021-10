Gloria Camila denuncia y paraliza a Rocío Carrasco

Duro golpe para Rocío Carrasco. Gloria Camila, ha empezado una batalla legal contra Rocíito, Mediaset y la Fábrica de la tele. Según publica Diez Minutos, la hija de José Ortega Cano solicita que los tres demandados aporten en el juzgado todos los documentos privados de Rocío Jurado que Carrasco haya entregado a la productora y la cadena a fin de preparar su nueva docuserie, En el nombre de Rocío.

Gloria Camila alega en su demanda que todo lo que escribió su madre son documentos privados no solo porque ella jamás los hizo públicos sino porque expresamente declaró en más de una ocasión que eran algo privado. La citada revista recoge, entre otras, declaraciones de la cantante en una entrevista al periódico ABC en la que asegura que son “escritos cortos con los que puedes decir mucho (…) pero no quiero que se conozcan. Las hago porque las necesito yo. Soy exhibicionista de mi voz, pero esos sentimientos los guardo para mi”.

Siempre según DM, la que fuera novia de Kiko Jiménez asegura que Rocío Carrasco no solo no ha respetado la voluntad de su madre de que sus escritos permanecieran privados sino que además se apoderó de ellos tras encontrarlos dos meses después del fallecimiento de su madre, lo que significaría que no tiene derecho sobre unos documentos que no son parte de su herencia.

En las últimas semanas las cosas no han ido del todo bien para la Fábrica de la tele. La productora encargada de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva, recibió un duro varapalo judicial al perder la demanda interpuesta por Antonio David Flores por despido improcedente. Esto, unido a las novedades judiciales que han paralizado el nuevo proyecto, podría suponer un importante contratiempo para la productora, que en cuestión de meses ha llegado a lo más alto de la mano de Rocío Carrasco y cuyo éxito parece estar desinflándose. Tanto es así que Rociíto, que fue el fichaje estrella de Sálvame el pasado verano, lleva meses desaparecida de la parrilla sin que nadie de su entorno televisivo se pronuncie acerca de las razones de su paso atrás.

El huracán Rocío Carrasco lleva azotando a los Mohedano desde que en marzo la hija del boxeador comenzase a hablar. Han sido más de dos décadas de silencio en los que los hermanos de la Jurado y su viudo, José Ortega Cano, se han posicionado del lado de Antonio David Flores en contra de Rocío. Ahora que la mujer de Fidel Albiac son muchos los miedos de quienes han opinado sin pudor de cosas tan íntimas como la relación de Carrasco con sus hijos. Gloria Camila está dispuesta a hacer todo lo que esté en su mano para frenar a su hermana. ¿Estará la justicia de su parte?