Nada hacía presagiar que, a finales de febrero de este año, Mediaset anunciaría en exclusiva en ‘Sálvame’ que Rocío Carrasco iba a romper su silencio. La hija de Rocío Jurado se había mantenido en un segundo plano desde hace casi dos décadas. Sin embargo, su intento de suicidio provocó un giro inesperado en sus planes y tomó la determinación de alzar su voz para que fuera escuchada. De esta manera, ha podido contar a través de su docu-serie su versión de una historia que no tiene nada que ver con la que ha explicado Antonio David Flores a lo largo de todos estos años.

Al mismo tiempo, Rocío Flores se convertía en la colaboradora estrella de ‘El programa de Ana Rosa’, pero también acudía a comentar el ‘reality’ de ‘Supervivientes’, donde concursaba Olga Moreno, mujer de su padre y ganadora del concurso. Pese a que ha ido demostrando que sabe desenvolverse y ha intentado evitar las polémicas que envuelven a su entorno familiar, lo cierto es que ha habido ocasiones en las que ha sido inevitable que se sintiera incómoda cuando salía el tema de su madre.

En sus primeras apariciones en el formato presentado por Ana Rosa Quintana, la joven confesó que no estaba bien por todo lo acontecido. Con la voz entrecortada llegó a lanzar un mensaje a Rociíto para poder parar esta guerra que parece no tener fin. “Tengo 25 años y he demostrado muchas veces la clase de persona que soy, que soy una persona que tengo criterio. Veo que la única manera que hay de poder contactar es públicamente. A tus hijos no te los ha arrancado nadie. Tus hijos están aquí: tu hija y tu hijo. Levanta el teléfono, habla con nosotros, siéntate con nosotros, habla con nosotros en casa. Ya no puedo más. Lo digo de corazón y como lo siento. No puedo yo, ni puede David. Es todo muy injusto y las cosas no son así”, explicó entre lágrimas.

Debido a la polémica en la que se encuentra Rocío Flores con su madre, ha tenido algunos desencuentros con algunos colaboradores de Telecinco, en concreto con Belén Rodríguez, quien se ha convertido en su archienemiga. Mientras se encontraba en el plató de ‘Supervivientes’ comentando el concurso de Olga, tuvo un enfrentamiento con Joao y llegó a nombrar a Belén Rodríguez por el continuo machaque a Moreno debido a lo que estaba sucediendo fuera del formato. A los pocos días, la periodista explotó en ‘Viernes Deluxe’ y cargó duramente contra la ‘influencer’.

La colaboradora expresó su malestar porque está cansada de que algunas personas jueguen con su trabajo, ya que según reveló pidieron su veto en el espacio de ‘Supervivientes’. «Se trata de un señor que despidieron de Mediaset y de su hija, que ha sido condenada por maltratar a una madre durante tres años y de haberle dado una paliza», dijo dolida.

Otra de las situaciones en las que Rocío -hija- se ha sentido incómoda fue cuando comentó el debut de su madre como defensora de la audiencia de ‘Sálvame’. “No me quiero ver en la tesitura de que cada vez que salgan declaraciones tenga que hacer algún tipo de comentario”, expresó cansada por la situación. Yo ya no voy a volver a pasar por esto. Estoy cansada de este tema y bastante mal lo estoy pasando”, añadió visiblemente afectada.