La vida de Antonio David Flores ha dado un giro de 180 grados. Reapareció en televisión para participar en ‘Gran Hermano VIP 7’ y al salir formó parte del grupo de colaboradores de ‘Sálvame’. Sin embargo, nada hacia presagiar lo que sucedería unos meses después de su debut. Su exmujer, Rocío Carrasco rompió su silencio para relatar su testimonio en ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Tras la emisión de los dos primeros episodios, el exguardia civil fue despedido en el acto. «Anunciamos el cese de la vinculación laboral de Antonio David Flores con este programa de televisión y la productora La Fábrica de la Tele. Mediaset ha hecho extensiva esta medida también al resto de programas del grupo», leyó Carlota Corredera en un comunicado el pasado mes de marzo.

Después, mientras la vida de Antonio David Flores se veía envuelta en la polémica, su mujer, Olga Moreno concursaba en ‘Supervivientes 2021’, ‘reality’ en el que logró proclamarse la vencedora. Una vez salió del programa se sentó en el especial ‘Ahora, Oa’, lugar donde Carlos Sobera dejó caer que el padre de Rocío Flores podría explicarse de cara a la audiencia. Sin embargo, ha sido el propio excolaborador quien ha desmentido la información. «Creo que Carlos Sobera desconoce toda la situación en la que me encuentro con Mediaset y pienso que puede ser una estrategia de ellos para el juicio laboral que se suspendió hasta septiembre», ha dicho Antonio en exclusiva a ‘La Razón’.

“Hay un juicio laboral contra ellos por el despido y ni siquiera pude entrar el pasado viernes en Mediaset para recibir a Olga en plató. No voy a trabajar más con La Fábrica de la Tele. En su momento dije que no trabajaría jamás para la ellos. Hasta que no se terminen los juicios voy a seguir defendiendo todo el daño que me han hecho en los juzgados», ha añadido muy seguro de lo que ya dijo semanas atrás durante su entrevista con el youtuber Juan José Menéndez.

De esta manera, el exmarido de Rocío Carrasco, también ha explicado que «cuando exista una sentencia sobre este juicio, eso no invalidará absolutamente nada de mi intención con respecto de demandar a todos y a cada uno de los colaboradores, que son el 80%».

Las palabras de Carlos Sobera

Sobera, que fue el hilo conductor del especial de Olga Moreno expresó que «en una sociedad civilizada, todo el mundo tiene derecho a dar su versión, Antonio David lo hizo y Rocío Carrasco también. Le hemos dado la oportunidad a Olga Moreno pese a que Antonio David Flores ha demandado a Mediaset. Recalcamos que solo hablaremos de lo pertinente a Olga Moreno, y que todos esperamos que el encuentro entre madre e hijos tenga lugar». Discurso que parecía dar a entender que el extertuliano podría llegar a sentarse en un plató de televisión para responder a todas las acusaciones que le llevan haciendo desde hace meses.