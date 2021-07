Olga Moreno ha regresado a España tras estar casi cuatro meses en Honduras debido a su paso por ‘Supervivientes 2021’. ‘Reality’ con el que se ha podido conocer más a fondo a la mujer de Antonio David Flores. Una aventura que terminó en un triunfo inesperado, pues Moreno se proclamó ganadora del concurso más extremo de la televisión. En su llegada, ha tenido que ponerse al día porque mientras se encontraba al otro lado del charco, el exguardia civil ha tenido que hacer frente a las numerosas críticas por el documental de Rocío Carrasco, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Mini-serie en la que la hija de Rocío Jurado relató cómo vivió su matrimonio con el excolaborador de ‘Sálvame’, así como el distanciamiento con sus hijos, Rocío y David Flores’. Este miércoles, Moreno ha podido responder a la exmujer de su marido en un plató de televisión.

Nada más arrancar ‘Ahora, Olga’, Carlos Sobera, decía que “en una sociedad civilizada todo el mundo tiene que tener derecho a la palabra. Durante años Antonio David ha hablado de sus hijos, después fue Rocío Carrasco, que pudo hacerlo tras años de silencio. Ahora Olga tiene esa oportunidad, escuchar qué se ha dicho de ella y explicar lo que ella considere». Como era de esperar, la versión de las dos mujeres es totalmente opuesta. Durante la conversación con Olga, los colaboradores allí presentes se percataron de algunas contradicciones. Una de ellas corresponde al ingreso hospitalario de David Flores.

Mientras Rocío Carrasco narró en su docu-serie que no había recibido ni una sola llamada para saber lo que le estaba ocurriendo a su hijo, Moreno ha explicado que Rocío Flores no paró de llamar a su madre. Otro de los episodios que corresponden a este momento fue cuando Rocío explicó que, al llegar a la habitación, Olga se levantó a dar dos besos a Fidel, pero la entrevistada ha asegurado que «yo no me voy a levantar de una manera efusiva a besar a Fidel Albiac. Tengo mis motivos. Pero sí que por el niño estuvimos 10 días que éramos una familia. Tanto ella como nosotros».

Siguiendo la misma línea de tiempo, la mujer de Antonio David ha confesado en su especial que sobre lo que relató Rociíto de que le pidió ayuda para reconducir el comportamiento de Rocío Flores no es cierto. La hija de ‘la más grande’, aseguró en su docu-serie que tuvo una conversación con Oa -como la llaman cariñosamente Rocío y David Flores-, en la que le indicó que la joven no se comportaba bien con ella. A mí nunca me ha pedido ayuda Rocío Carrasco. No ha existido la conversación entre nosotras en la que Rocío me pide ayuda y no creo que Rocío Flores le haya faltado al respeto», ha relatado la ganadora de ‘Supervivientes’.

Durante el juicio por la custodia de David Flores se produjo un desencuentro según Rocío Carrasco. Según ella misma contó, Olga hizo un gesto a su hijo para que él no la viera. Sin embargo, el testimonio de Olga es totalmente diferente, y ha asegurado durante su aparición televisiva que ella se levantó y le pidió que saludara a su hijo. “Si yo fuera la madre yo saludo a mi hijo, aunque no me vea. David y yo nos levantamos para que él saludara y pasa por mi lado, le digo que ¿de verdad que no vas a saludar a tu hijo? No es cierto que le tapo la cara».

Después de escuchar partes del relato de Rocío Carrasco, Olga Moreno se ha quedado algo tocada, pero no ha dudado en mandarle un mensaje a la hija de la intérprete de ‘Como una ola’. “No pierdo la esperanza y espero que en un futuro abra los ojos y vea que sus hijos están ahí. Te puedo decir lo que me gustaría, que abriera los ojos y viera que sus hijos están ahí”, ha dicho para después añadir que “ella sabe mi teléfono y me puede llamar cuando quiera para juntar. Estoy dispuesta a lo que sea”. ¿Se producirá finalmente algún tipo de acercamiento?