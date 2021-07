Entrevista Olga Moreno: ¿A qué hora es y dónde ver el programa de Telecinco en directo?

Durante su estancia en Honduras, eran muchas las voces que se preguntaban si, a su regreso, Olga Moreno, se pondría delante de las cámaras para responder a Rocío Carrasco. Una pregunta que no fue resuelta hace apenas unos horas. Este lunes, durante el último debate de ‘Supervivientes’, en el que participaron todos los concursantes, el presentador del mismo desvelaba cuándo y dónde tendría lugar la esperada entrevista de la ganadora.

¿Cómo será la entrevista?

El encargarlo de dirigirlo no será ni Jorge Javier Vázquez ni Jordi González, sino Carlos Sobera, que ha demostrado con creces manejarse muy bien en este tipo de formatos. De hecho, ha sido él quien ha estado en contacto directo con Rocío Flores durante todo el programa, pues la joven era una de las colaboradoras del espacio presentado por él, ‘Tierra de nadie’.

Así lo desveló González este pasado lunes. «Muy prontito, Telecinco emite un especial contigo: ‘Ahora, Olga’. Presentado por mi compañero y amigo, Carlos Sobera, en el que tendrás oportunidad de contar todo lo que quieras sobre el asunto en concreto del que estamos hablando. Que no es el concurso, sino…», le dijo, haciendo referencia a la conversación previa, en la que Olga le decía cómo se sintió antes de poner rumbo al país americano.

«No podía pensar en mi mente porque hubiera llorado mucho más. Pero llegó un día en que pensé en por qué no iba a pensar en mi gente, en la cara de mi hija, en mi marido… Por qué no. Me daba igual llorar o reír. Es mi vida. Es lo que he vivido 22 años. Que sí, que son unos niños que son conocidos, pero es mi vida. No lo hice antes por miedo al exterior. Es duro el no pensar en nada de fuera. Es muy duro, pero también creo que me ha ayudado pensar en mí un poquito», decía Moreno.

Fecha y hora de la entrevista

La entrevista tendrá lugar este miércoles 28 de julio a las 22:00 en Telecinco y en Mitele, y la podrás seguir en directo a través de Look para no perder detalle a todo lo que diga Olga Moreno.

Además de Carlos Sobera, en el plató estarán la periodista Isabel Rábago y la colaboradora Marta López, que se ha posicionado como una acérrima defensora de su compañera de reality. Según han desvelado este martes en ‘Ya es mediodía’, aun no saben cómo ser la mecánica de ‘Ahora, Olga’. «Yo voy a entrevistar a Olga Moreno, si se me permite, quiero preguntarle muchas cosas… No voy en nombre de nadie, no voy a dar pensamientos que no son míos, voy como periodista… He dicho que sí a este programa porque puse la condición de que no se nos pusieran en bandos… Yo no estoy en ningún bando, me mete en un bando con gente que tiene opiniones que yo no comparto», ha dicho Rábago.

Sin duda, un programa que dará mucho de lo que hablar.