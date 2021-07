Las reglas del juego han cambiado desde que Olga Moreno ha finalizado su concurso en ‘Supervivientes 2021’. Con el cheque que la acredita como ganadora bajo el brazo, la mujer de Antonio David Flores camina con la vitola de quien se sabe triunfadora. Y no solo en el ‘reality’ sino también en su vida personal. Se ha ganado el cariño de la audiencia que la ha votado pero también se ha anotado un tanto en su casillero frente a Rocío Carrasco. Especialmente duro para esta última fue ver a su hijo David Flores subir al plató del programa para abrazar sin parar a Olga, celebrando la victoria.

Pero el gol vale doble. Y es que el gran apoyo que ha tenido Olga durante todos estos meses ha sido la otra hija de Carrasco: Rocío Flores. La colaboradora de televisión ha intentado mantener cierto equilibrio en su defensa a la mujer de su padre, a quien considera su segunda madre. A pesar de no haberse alejado ni un ápice de su padre, ha tratado de mostrarse cauta y de no criticar a su madre abiertamente. Durante sus intervenciones en ‘El programa de Ana Rosa’ ha dejado pinceladas de la cosas que no le gustaban de la docuserie de Rocío Carrasco, pero con el freno de mano echado. Sin embargo, sí que ha tenido un doble juego para con ella. No compartía su testimonio pero le lanzaba guiños esporádicos como que le encanta parecerse a ella o resaltando su belleza en directo. Mención aparte de su grito desesperado solicitando una llamada por parte de la mujer que le trajo al mundo.

Si antes defendía a Olga Moreno como mera ‘superviviente’, ahora el papel de Rocío Flores es directamente contra su madre. Y es que la primera va a ser la primera persona de la familia que hable públicamente del famoso documental y -previsiblemente -cargará contra Rocío Carrasco, incluso desmintiendo sus historias.

Pero su hija ya se ha posicionado. La mayor de los hermanos Flores Carrasco ha cerrado filas en torno a Olga Moreno y así se dejó entrever en su primera intervención tras la victoria en ‘Supervivientes 2021’: «Olga ha ganado porque ha hecho un buen concurso. El hecho de que haya ganado es una victoria a nivel personal, el reconocimiento público que se le ha hecho, lo ha tenido muy complicado, más fuera que dentro». Lo mismo que ya hiciera su hermano, David Flores, el pasado viernes cuando celebró la victoria de su otra ‘madre’. De sus palabras emanaba un cariño sin parangón: «Eres la mejor superviviente de toda la historia, lo has hecho súper bien todo. Eres la mejor persona que he conocido en mi vida. Te llamas Olga Moreno la mejor del mundo entero». Jaque a Rocío Carrasco.

Durante las emisiones de su docuserie, Rocío Carrasco ha hablado de Olga Moreno como la cómplice necesaria de todo lo ocurrido con sus hijos en estos años. De la brecha existente con su madre en favor de su padre. En cierta manera, la señalaba como una de las culpables de que no tuvieran relación con su madre. Y, aún sin saber lo que se estaba emitiendo en el documental ya que en Honduras están desconectados de todo, Olga ha hablado abiertamente o de su vida privada con el ex guardia civil haciendo hincapié en su relación con Rocío y David Flores, a quienes quiere como si fueran sus hijos, desoyendo el consejo que le dio la primera de no hablar de sus intimidades. Sin embargo, la empresaria andaluza se escudaba en que el resto de concursantes sí que lo hacían.

Este miércoles contestará a Rocío Carrasco en la entrevista más esperada tras su victoria: ‘Ahora, Olga’ (Telecinco, 22.00 horas).