Rocío Flores rompe su silencio: «Mamá, te lo digo a ti, nadie te ha arrancado a tus hijos, levanta el teléfono y llámanos»

Rocío Flores ha tomado la palabra al fin para valorar todo lo que su madre ha contado en el documental ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’. Ha sido al final de su intervención en ‘El Programa de Ana Rosa’. Rocío ha querido dar su versión en un relato absolutamente desgarrador: «Siento la necesidad de explicar al menos cómo me siento porque me estoy creando una coraza que yo no soy así», comienza diciendo. La hija de Rocío Carrasco ha denunciado «la presión mediática que estoy sintiendo 24/7, desde que empezó esto hay un montón de personas detrás de mí preguntándome todos los días. Por mí misma decido explicarlo», ha dicho.

«Tengo sentimientos y no pocos. Se juzga y se dice. Las cosas no son así. Cuando digo que no son así es porque es la realidad. Yo conozco perfectamente a mi madre y sé mejor que nadie lo que he vivido en casa de mi madre. Conozco perfectamente a mi padre y sé lo que he vivido en casa de mi padre. Se ha dicho que a mí me han criado en una casa con odio y lo digo ya mirando a cámara: En mi casa jamás en la vida se me ha inculcado odio hacia mi madre, jamás en la vida. Siempre lo he dicho y no tengo por qué mentir porque es la realidad».

Rocío Flores ha querido desnudar sus sentimientos y ha reconocido que «me siento mal, me siento destrozada. No es justo. Se superan los límites de los límites de los límites. No soy la única persona que está sufriendo, hay otra que se llama David Flores», se queja.

La colaboradora reconoce que «ya no puedo más y lo digo públicamente. Lo he intentado por activa y por pasiva, se ha hablado de que estoy manipulada. Tengo 25 años y he demostrado muchas veces la clase de persona que soy, que tengo criterio». Rocío Flores ha lanzado un guante a su padre: «A la persona que se está describiendo en ese documental no es mi padre. Pero independientemente de mi madre y de mi padre, hablo por mí…».

Rocío Flores: «Mamá, habla con nosotros, no quiero más dolor»

A continuación, Rocío ha mirado a la cámara para dirigirse directamente hacia su madre: «Mamá, te lo digo a ti. Lo he intentado de forma privada muchas veces. Aquí se ha llegado a cuestionar muchas veces que yo después de ‘Supervivientes’ no me he puesto en contacto con mi madre y eso es mentira. Si no lo sabéis es porque Rocío Flores nunca lo ha dicho. El 3 de diciembre volví a llamarla», argumenta.

Rocío flores dice: » Mamá tus hijos no te los ha arrancado nadie» #AR16A pic.twitter.com/bVQ40mTG1D — Cristina💫✈ (@Criis_adarista) April 16, 2021

La nieta de Rocío Jurado ha desvelado algo que se desconocía hasta el momento, la existencia de llamadas a su madre que no han tenido respuesta: «Ahora sí que lo voy a decir. Ayer llamé a mi madre dos veces y veo que la única manera de contactar es públicamente. Mamá, a tus hijos no te los ha arrancado a nadie. Tus hijos están aquí. Tú hija y tu hijo. Levanta el teléfono, llámanos, habla con nosotros, siéntate con nosotros. De verdad, dejemos a un lado todo esto y hablemos esto en casa. No quiero más daño y más dolor, ya no puedo más. Lo digo de corazón y como lo siento. De verdad, basta, no puedo más. Ni puedo yo ni puede David. La situación en casa es insostenible, es todo muy injusto y las cosas no son así».

Así es como ha finalizado la contundente respuesta de Rocío Flores a Rocío Carrasco que ya por lo pronto ha condicionado absolutamente la intervención de esta última en el plató de su programa el próximo miércoles.