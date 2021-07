Olga Moreno era, junto con Melyssa, una de las favoritas para convertirse en la flamante ganadora de ‘Supervivientes 2021’, y las predicciones se han cumplido. 98 días en Honduras aislada, concursando en uno de los ‘realities’ más duros de la televisión mientras que en España se emitía la docuserie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. El relato de Rocío Carrasco no dejaba indiferente a nadie. Rompió 20 años de silencio durante los que su exmarido, Antonio David Flores, y también su mujer, han relatado cómo era la relación de sus hijos con su madre, y también han desvelado momentos complicados entre ellos.

La hija de ‘la Más Grande’ ha desmentido muchas de las afirmaciones que ha hecho el padre de sus hijos, y ha definido a Olga Moreno como cómplice necesaria de todo lo que ha ocurrido con sus hijos en estos años. Y, aún sin saber lo que se estaba emitiendo en el documental, la empresaria sevillana ha hablado de su vida privada con el ex guardia civil haciendo hincapié en su relación con Rocío y David Flores, a quienes quiere como si fueran sus hijos.

El amor es mutuo como así ha dejado claro siempre la nieta de Rocío Jurado. Y en la gran final de ‘Supervivientes’ se vivió un momento de máxima ternura, que no ha gustado nada a los seguidores de Rocío Carrasco. Olga se alzaba con la victoria y el cheque de 200.000 euros, la alegría estallaba en plató y entre quienes acudieron a celebrar el triunfo llegó la sorpresa.

David Flores entraba corriendo a abrazar a su ‘Oa’ como la llaman cariñosamente. Pero ahí no terminaba el ‘momentazo’. El hijo pequeño de Antonio David Flores y Rocío Carrasco hablaba por primera vez en televisión, dedicándole unas sentidas palabras: «Olga, eres la mejor persona que he conocido en mi vida, la mejor superviviente de toda la historia. Lo has hecho superbien todo», le decía el joven mientras ella le escuchaba emocionada. Y terminaba con un: «Olga Moreno Obrero, la mejor del mundo entero», llevándose un beso de la ganadora.

Las redes estallaron en ese momento criticando no solo la presencia de David Flores en el plató de televisión, sino también por estas palabras tan sentidas que le dedicó a la mujer de su padre. Los internautas entendieron este gesto como un nuevo ataque directo a Rocío Carrasco, que a esas horas, se encontraba a muchos kilómetros de allí.

Su niño, muy presente en Honduras

Durante los 3 meses de concurso, la superviviente no ha dejado de hablar de Rocío y David Flores, con algunas declaraciones muy criticadas. No solo ha definido al hijo de su marido, «es especial, un niño tan cariño, que yo le decía a Antonio David: ‘Ojalá me saliera un niño como él’», sino que también ha desvelado lo mucho que él la venera a ella. «Me ama tanto, con una pasión…», le contaba a Lara Sajen.

Pero una de las confesiones más controvertidas fue cuando no tuvo reparo en contar los planes de futuro que tenía cuando terminase el programa: «Cuando salgamos quiero bautizar al niño y a Lola. Me apetece mogollón (…) Al niño le hace mucha ilusión». Pero ahí no terminó su ‘speech’: «El padrino de David será un tío suyo y la madrina la hermana de Rocío Jurado, Gloria Mohedano». ¿Cumplirá sus deseos?.