Rocío Flores, a por todas para impulsar a Olga Moreno por última vez: «se merece ganar»

Nerviosa y con una gran sonrisa: así se ha sentado este viernes Rocío Flores en el plató de ‘El programa del verano’. No en vano, en apenas unas horas se conocerá el nombre del ganador de ‘Supervivientes 2021’, que bien podría ser Olga Moreno. A pesar de estar nominada junto a Lola, Rocío lo está dando todo a través de sus redes sociales para que la mujer de su padre sea la salvada y pueda jugar la gran final junto a Melyssa y Gianmarco.

Y aunque Rocío fue finalista en su edición, ha asegurado que está mucho más nerviosa que cuando era ella la que estaba a las puertas de la victoria. “Estoy atacada. Que pase lo que tenga que pasar”, ha reconocido a Joaquín Prat, para después añadir que “se merece que la salven, se merece estar entre los tres finalistas. Está en manos de la audiencia… Pero que pase lo que tenga que pasar”.

A pesar de que su preferencia es obvia, Rocío ha dado también su opinión como colaboradora “los cuatro son muy buenos supervivientes”, aunque cuando se le ha preguntado más personalmente no ha tenido problema en mojarse. “Pero como familiar digo que se merece ganar Olga, se ha sacrificado, ha tenido compañerismo… No ha nominado ni a Melyssa ni a Gianmarco hasta la última nominación. Tanto como superviviente, en compañerismo y como persona… Se merece ganar Olga”, ha sentenciado con la mejor de sus sonrisas.

Sobre qué pasara esta noche, ha confirmado que estará en plató para darle a Olga el mejor de sus abrazos. “Yo estoy en Madrid y la voy a recibir. No puedo contar mucho más porque no sé cómo lo vamos a hacer”. Sobre su padre, Antonio David Flores, ha desvelado que no se encuentra en Madrid, aunque va a venir para darle la bienvenida a su mujer tras muchas semanas separados.

El nombre de su hermano David también ha salido a coalición en ‘El programa del verano’ y es que Flores ha confirmado que “está atacado de los nervios”. De hecho, el joven fue el elegido por Olga para mandarle una carta, algo que llamó la atención de muchas personas. Rocío, lo ha explicado: “Entiendo que no entendáis que escriba a David y no a Lola. Lo explico: David y Olga tienen un vínculo muy especial desde que David es prácticamente un recién nacido. Un amor que se va creando con los años. Ella sabe que él ve el concurso y Olga sabe que David se muere cuando se salva, gane las pruebas… Creo que es un vínculo muy especial. Lola y Olga son madre e hija y su vínculo va a estar siempre”, ha dicho, para añadir que “Olga es una de las personas que más conocen a David y con quien pasa más tiempo”, ha terminado.

La nueva polémica familiar

Rocío Flores no suele hablar sobre los asuntos de su familia, pero este viernes ha hecho una excepción, concretamente para referirse a las últimas declaraciones de Amador Mohedano, que está molesto por las declaraciones de su sobrina, Rocío Carrasco.

“Lo único que puedo decir de este tema, que sabéis que no me gusta mucho hablar de estas cosas, es que si mi abuela estuviese viva nada de esto hubiese pasado y que lo máximo que ella quería en su vida era tenernos a todos juntos y a todos unidos. Si estuviese viva, otro galla cantaría, y nunca mejor dicho», ha declarado la joven, que además ha afirmado no tener «ni idea» de los diarios. En su opinión, de existir esos libros, deberían pertenecer no solo a su madre, también a sus tíos, Gloria Camila y José Fernando. «Le pertenece a los tres, porque son tres hijos. Me da igual que seas heredera universal o no universal. Son tres hijos», ha sentenciado con contundencia.