Los días empiezan a hacerse bola en los concursantes de ‘Supervivientes 2021’. Tras más de ochenta días en tierras hondureñas, el concurso encara su recta final con los sentimientos de los participantes a flor de piel. La situación de supervivencia y convivencia cada vez es más complicada para los inquilinos de Cayo Paloma, tanto es así que Gianmarco Onestini ha sufrido un ataque de nervios.

Olga Moreno y el italiano protagonizaron una conexión inmediata. Ambos concursantes encontraron un gran apoyo el uno en el otro y establecieron una amistad llena de abrazos, confidencias y buenos momentos, incluso la malagueña tuvo el detalle de regalarle un pulsera de la amistad con tres nudos a su gran amigo de aventura. Sin embargo, una disputa entre ambos ha originado un pequeño alejamiento.

Los frentes abiertos con distintos compañeros originaron que el italiano estallara al negarle Olga Moreno ayuda para hacer una receta. “Solo quería tener un poco de compañía”, explicaba él. “Si quieres compañía soy la primera que está acompañándote, pero si lo que quieres es que te busque un rodillo, vamos…”, insistía la superviviente ante un Gianmarco Onestini agobiado por la fatídica respuesta de su supuesta amiga.

“¿Puedo hablar sin que tengas que pisarme o me tienes que seguir pisando?”, contestó la malagueña de malas maneras. El italiano no podía retener su rabia y acababa rompiendo a llorar mientras gritaba: “¡Estoy harto. Tengo que aguantar siempre todo, se quejan de todo, nunca hago nada bien nada. No aguanto más a esta gente de verdad, no estoy diciendo nada, no pido nunca nada”.

Gianmarco, con lágrimas en los ojos, se trasladó a otra parte de la isla para desahogarse. Melyssa Pinto fue detrás suyo para consolarlo. “Si tu te sientes solo vienes y me lo dices. Esto me molesta, que haya tenido que llegar este punto… ¿No me puedes decir vamos a hablar? No me gusta verte así, no me gusta ver a los hombres llorar”, dijo Melyssa.

Finalmente, Olga Moreno pidió perdón al ex concursante de ‘GH VIP 7’: “Dame un abrazo anda. ¿Me perdonas Gianmarco? No sé si ha sido un mal entendido pero no me gusta verte así. No puedo verte así, tú siempre estás riéndote”.