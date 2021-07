Un desafortunado comentario de Melyssa Pinto ha originado que se convierta en el centro de todas las críticas. La concursante quiso animar a su compañero Gianmarco, que no estaba pasando por uno de sus mejores momentos, con unas palabras que han dado mucho de qué hablar por las redes sociales, y que han conseguido que tachen a la superviviente de machista.

El italiano ha sentido en los últimos días que sus compañeros están en su contra pero, lejos de decir lo que piensa, ha canalizado sus sentimientos para no romperse. Tanto ha aguantado Gianmarco que un simple comentario de Olga Moreno le ha hecho estallar. La concursante le pidió al ex concursante de ‘GH VIP 7’ que “no le pisara” mientras hablaba, pero sus palabras acabaron fueron demoledoras.

En ese momento, Gianmarco se marchó a otro rincón de la playa para poder desahogarse sin que nadie le pudiera ver. Al ver la situación, Melyssa Pinto se acercó a su amigo para poder consolarle. El italiano aseguraba no poder más con toda la situación mientras las lágrimas recorrían su cara. Su compañera, con el alma partida, intentó tranquilizarlo con unas desafortunadas palabras.

“Si tú te sientes solo me vienes y me lo dices y me preocuparé por ti. Has tenido que llegar a este punto, me lo podrías haber dicho. No me gusta verte así”, le comenzó a decir la superviviente. “Primero, que no me gusta ver a los hombres llorar”, sentenció Melyssa, sin saber que esta frase sería el incentivo de una gran polémica.

Los espectadores no dudaron en plasmar su opinión en redes sociales ante estas palabras de Melyssa. El comentario de la concursante fue tachado de “machista” y “desafortunado” porque los hombres tienen tanto derecho como las mujeres a desahogarse con lágrimas. Los internautas alegaban que ese tipo de frases cortan los sentimientos a los hombres y que hay que suprimirlas para poder avanzar.

Melyssa acaba de perder el concurso diciendo «No me gusta ver a los hombres llorar». No me lo esperaba de ella 😔 #conexionhonduras13 — Elena Mayer (@petiteoliva) July 4, 2021

Melyssa, machista: “no me gusta ver a los hombres llorar”. ¿A las mujeres sí? ¿Los hombres no lloran? #ConexionHonduras13 — ProcrastinandoTV (@ProcrastinandoT) July 4, 2021