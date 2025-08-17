El pasado 6 de agosto, La Sexta sorprendió a sus espectadores con el lanzamiento de su nueva apuesta audiovisual. Presentada bajo el título de Imperio, la producción turca ha llegado a nuestro país tras cosechar un éxito arrollador en su tierra natal. Y es que, la ficción histórica rebosa drama, acción, secretos, misterios y mucha pasión. De esta manera, la audiencia está teniendo la oportunidad de ver una serie ambientada en el siglo XIII y que narra la vida de Osman I, el valiente fundador del Imperio Otomano. Un papel que es llevado a cabo por el actor Burak Özçivit, uno de los galanes turcos del momento.

Creada por Mehmet Bozdağ, que también ha ejercido de guionista y productor ejecutivo, la producción no solo ha sido un éxito en Turquía. La trama ha dado el salto a más de 40 países y ha sido traducida en 35 idiomas. Un triunfo que la han posicionado rápidamente como una de las ficciones más vistas de los últimos años. De hecho, ha sido tal el recibimiento que ha sido galardonada con un total de 32 premios, entre los que figuran el de Mejor Serie en los Venice TV Adwards. ¡Una auténtica locura!

La serie podrá verse cada miércoles en laSexta, en horario prime time. Una serie de emisiones que, dependiendo de las audiencias obtenidas, prometen estar presentes durante mucho tiempo en la cadena. Pues, cada entrega presenta una duración que ronda entre los 120 y los 140 minutos. Todo ello sumado al hecho de que cuenta con muchas temporadas a sus espaldas y todavía se encuentra en emisión. Pero, ¿cómo se presenta Imperio, la ficción histórica que está conquistando a todos? ¡Te lo contamos!

¿Cuántos capítulos tiene ‘Imperio’, la serie turca?

Aunque la ficción acaba de aterrizar en la parrilla televisiva española, lo cierto es que lleva ya un par de años emitiéndose. Su gran debut en Turquía tuvo lugar en el 2019 y lo hizo con una primera temporada de infarto. El público rápidamente logró conectar con la trama y los personajes que se presentaban en pantalla. Por ello, poco tardaron en dar luz verde a una nueva tanda de capítulos.

Imperio es un éxito audiovisual, de eso no cabe duda. Y es que, aunque se estrenó hace 6 años, todavía sigue emitiéndose en televisión. La segunda temporada fue lanzada en el 2020 y, desde entonces, ha continuado imbatible en la parrilla televisiva. Por ello, hasta la fecha, se han emitido un total de 6 temporadas. Un total de 194 episodios con los que la serie ha experimentado todo tipo de vivencias.

Sin embargo, cabe señalar que la sexta temporada concluyó su emisión en Turquía el pasado 4 de junio. Pero, este no ha sido su desenlace oficial. La séptima temporada ha sido confirmada y verá la luz muy pronto. Sin lugar a duda, un estreno que promete traerle muchas alegrías a la familia de Atresmedia.