El Real Madrid vuelve a ganar en su segundo amistoso de pretemporada

El Real Madrid se ha impuesto al Unión Berlín en el segundo partido de pretemporada. El conjunto blanco continúa su preparación para la temporada que está por empezar y mantiene el invicto en los dos amistosos que ha jugado hasta la fecha. Las de Pau Quesada disputaron el primero de los dos test que tendrán en Alemania en el An der Alten Försterei, llevándose el triunfo por 1-3, gracias a los goles de Eva Navarro y Signe Bruun, que hizo un doblete.

Las madridistas fueron muy superiores en este segundo duelo, aunque no consiguieron materializar esa superioridad con contundencia. Sí que dejaron buenas sensaciones, con un equipo en el que aparecieron parte de las teóricas titulares, aunque el técnico no contó de inicio con las internacionales españolas y brasileñas ni con Linda Caicedo, puesto que se acaban de incorporar tras disputar las finales de la Eurocopa y de la Copa América.

El conjunto blanco salió con Misa bajo palos, mientras que el centro de la defensa estaba formado por Gálvez y Andersson, con Shei y Holmgaard en los laterales. En el centro del campo, Quesada dio protagonismo a Irune, junto con Angeldahl y Weir, mientras que en ataque Eva Navarro y Feller aparecían en los costados, con Bruun en punta.

Y desde los primeros minutos marcaron la pauta a seguir las blancas. A los 11 minutos se adelantaron en el marcador con un buen centro de Holmgaard que remató apareciendo desde atrás en el área Eva Navarro. Y de una jugada similar llegaría el segundo. La danesa volvía a poner un centro al área, esta vez para su compatriota Bruun, que cabeceaba al fondo de la red.

Antes del descanso, las madridistas dejaban el partido más que encarrilado y, en la segunda parte, llegaría el tercero. De nuevo, Bruun aparecía, esta vez para aprovechar un error grosero de la central del Unión Berlín, que le regaló el balón en el punto de penalti. No perdonó la delantera, que firmó el segundo en su cuenta particular. Apenas se habían disputado dos minutos de la segunda parte cuando la madridista sentenciaba el partido, aunque el Unión Berlín se repuso inmediatamente, con un tanto de Orschmann.

A pesar de que corría el minuto 50, el marcador no se movería más. Quesada aprovechó en el segundo tiempo para realizar varias pruebas, metiendo, entre otras, a Athenea del Castillo. La delantera del Real Madrid viene de sobresalir con España en la Eurocopa y llamó la atención su cambio de dorsal, puesto que tras la marcha de Olga Carmona al PSG, ha heredado el 7.

El conjunto blanco suma así su segundo triunfo en la pretemporada, tras ganar al Madrid CFF en Valdebebas por 3-1, con goles de Feller, Eva Navarro y Weir. El próximo jueves cerrarán la pretemporada con un rival a tener en cuenta como es el Bayern de Múnich, campeón de las tres últimas Bundesligas, por delante del Wolfsburgo.