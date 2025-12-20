Linda Caicedo lidera la goleada del Real Madrid al Espanyol para meterse en cuartos de Copa de la Reina

Linda Caicedo sigue demostrando que es una de las mejores jugadoras del mundo. El Real Madrid ha avanzado a cuartos de final de la Copa de la Reina tras golear al Espanyol en Barcelona y lo ha hecho con la colombiana como principal protagonista. Marcó dos golazos y le regaló otro a Iris Ashley, que también firmó un doblete. Un triunfo con el que debutan a lo grande en esta edición de la Copa de la Reina, donde el Barcelona les apeó el pasado año en semifinales.

Las blancas venían de un mal partido en Champions donde dejaron escapar la oportunidad de meterse entre los cuatro mejores equipos de Europa ante un Twente que estaba más que eliminado. Para no volver a fallar, Pau Quesada apostó por un once muy reconocible, aunque introdujo varios cambios. Entre ellos, el de Athenea, que regresaba a la titularidad.

Donde no había cambio era bajo palos, con Misa defendiendo la portería. También aparecían jugadoras como Eva Navarro o Méndez en defensa, además de un centro del campo formado por Däbritz, Angeldhal y Weir. Arriba, junto a Athenea, aparecían Linda e Iris Ashley, las dos protagonistas del encuentro.

No tardó Caicedo en abrir el marcador. La pegó desde fuera del área sin pensárselo en el 12, cuando recortó hacia dentro y vio que había oportunidad para resolver deforma exitosa. Golpeó con todo, mandando el balón al larguero para que terminase entrando.

El gol fue un aperitivo de lo que tenía preparado el Real Madrid, que había salido en tromba. Eso sí, demostraron una enorme falta de pegada, con fallos clamorosos de Holgaard o un balón al palo de Weir. Aunque la tranquilidad llegó de la mano de Iris, que no perdonó al borde del descanso, al marcar un uno contra uno.

Ya en la segunda mitad, volvería a aparecer la delantera cafetera para poner el tercero. Resolvió el partido en apenas dos minutos, con dos genialidades. En el 54′, Caicedo volvía a marcar un golazo. Un disparo un tanto bombeado desde el lateral del área supuso el 3-0, queriendo su hat-trick minutos después. No lo consiguió, pero se sacó una asistencia para Iris Ashley, que sólo tuvo que empujar el balón.

Con todo resuelto, el conjunto blanco se dejó llevar, pero pudo ampliar su diferencia en el marcador. Sin embargo, no hubo más goles en Barcelona, donde el Real Madrid cerró el 2025 con una goleada que las mete en cuartos de final de la Copa de la Reina, donde esperan rival.