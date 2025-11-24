El Real Madrid renueva a su galáctica Linda Caicedo hasta 2031

Linda Caicedo seguirá vistiendo la camiseta del Real Madrid durante mucho tiempo. El club blanco y la jugadora han acordado la ampliación del contrato de la estelar delantera, que queda vinculada al club hasta el 30 de junio de 2031. La colombiana aterrizó en el Real Madrid en 2023, con tan solo 18 años, convirtiéndose en la jugadora franquicia del equipo en los últimos tiempos.

La delantera ha disputado 99 partidos con la camiseta blanca, en los que ha marcado 26 goles. A sus 20 años, ya ha ganado el premio Golden Girl de 2023. Además, ha sido incluida en el once FIFPro World11 Femenino de 2024 y en el once ideal de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS). Asimismo, fue reconocida la segunda mejor jugadora del mundo en los premios The Best 2023, y su gol frente a Alemania en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda de 2023 fue elegido el mejor de la competición.

Linda Caicedo debutó con la selección absoluta de Colombia con tan solo 14 años, con la que ha sido subcampeona de las dos últimas ediciones de la Copa América (2022 y 2025). Y fue incluida en el once ideal de la Copa América 2025. Sin duda, el Real Madrid se asegura un futuro más que brillante con la continuidad de la que para muchos será futura Balón de Oro.