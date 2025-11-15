La oportunidad de Linda Caicedo en el Clásico

Linda Caicedo se enfrenta este sábado a una oportunidad de oro. Nunca mejor dicho, puesto que se medirá a unas rivales bañadas en él como Aitana Bonmatí y Alexia. No hay escenario mejor para que la jugadora del Real Madrid, consolidada ya como una de las mejores del mundo, ponga en práctica su potencial. Montjuic acoge este sábado (16:00 horas) el Clásico de la Liga F, entre las blancas y el Barcelona. Un encuentro en el que las esperanzas de las madridistas de volverse a llevar un triunfo dela Ciudad Condal pasan por las botas de la colombiana.

El Real Madrid quiere poner en duda la hegemonía de un Barcelona que vuelve a ser una máquina casi perfecta. Y lo hace con una Linda que no tiene techo. Después de sobresalir en este arranque de curso, llega la hora de la verdad. Ante las mejores jugadoras del mundo, las Aitana, Alexia y, sobre todo, Mapi, Paredes, Aleixandri u Ona Batlle –encargadas de sufrirla–, Caicedo tratará de demostrar que está a la altura.

El pasado curso, en el primer triunfo en la historia del Real Madrid en un Clásico, tras 18 derrotas seguidas, Linda Caicedo ya fue clave. Suya fue la jugada que permitió que Caroline Weir marcara el 1-2 en Montjuic, a tres minutos del final. Desequilibró a la defensa culé y le metió un balón al corazón del área a la escocesa, que no perdonó. Volvería la escocesa a marcar minutos después para sentenciar el triunfo blanco.

Ahora, el Real Madrid llega a Barcelona con Linda Caicedo como principal estrella. Las opciones de las blancas en el Clásico pasan por la cafetera, que en apenas dos años ha confirmado su irrupción. Fichó por el club en febrero de 2023 como una de las mayores promesas del fútbol mundial y así se ha consolidado. Aunque en los últimos meses parece que ese salto ha sido ya definitivo, lo que la permite situarse en una mesa con las mejores del mundo.

El mejor momento de Linda Caicedo

Con el Real Madrid, Linda ha demostrado de lo que es capaz. Sin ir más lejos, en los dos últimos encuentros ha realizado dos jugadas maradonianas que no hacen más que atesorar la calidad que tiene en sus botas. Su aceleración, velocidad y agilidad la hacen una futbolista prácticamente imparable, a lo que suma una gran definición.

Para comprobarlo no hace falta más que ver sus dos últimos encuentros. Contra el Alhama marcó un golazo, arrancando desde su propio campo y dejando a toda aquella rival que salía a su paso por detrás. Por su parte, contra el París FC, hizo un jugadón, con un eslalon deshaciéndose en una baldosa de la defensa gala, pero en la que el larguero le negó el gol.

Este sábado llega su gran oportunidad. Si hay un momento para brillar, es en un Clásico, donde el mejor equipo del mundo mide su potencial. Linda Caicedo llega a Barcelona en el mejor momento de su carrera, con el objetivo de ser clave para devolver al Real Madrid a la pelea por la Liga, puesto que ahora mismo están a cuatro puntos del liderato que ostentan las azulgranas.