Alba Redondo: «Queremos darle una alegría a la afición en el Clásico»

El Real Madrid llega al Clásico de Barcelona en una buena racha, pese al empate contra el París en Champions. Las madridistas ganaron en Montjuic el pasado curso, consiguiendo un triunfo por 1-3 con el que pusieron fin al nefasto histórico ante las culés. Sabiendo ya lo que es ganarlas, vuelven a la Ciudad Condal con la moral por las nubes y con una Alba Redondo (Albacete, 1996) convertida en la principal referencia ofensiva del equipo.

La delantera llega después de haber marcado cinco goles en este inicio del curso. En un gran estado de forma, atiende a OKDIARIO durante un evento organizado por Pesca España en el MOM Culinary Institute de Madrid. En él, la internacional española habló de la importancia que tiene el llevar una dieta equilibrada y saludable en los deportistas, promoviendo el consumo de productos del mar bajo el lema Pescado y Deporte: activa tu felicidad.

Redondo participó en una demostración culinaria con el chef Miguel F. Vidal. En ella, prepararon platos con productos nacionales como gamba roja con emulsión de huevo frito y merluza con caldeirada de Tom Yum. Tras ello, se sentó con este medio para charlar sobre cómo equilibra su dieta y cómo influye en su rendimiento sobre el césped. Además, trató la actualidad del Real Madrid y de la Selección, de cara a los próximos retos que tienen ambos conjuntos por delante.

Pregunta: ¿En qué basa usted su nutrición? Porque, como ha mencionado antes, es una parte fundamental para los deportistas. ¿La base está más en proteínas —ya sean de carne o pescado— o en hidratos? ¿Cómo busca el equilibrio?

Respuesta: La baso principalmente en función de los entrenamientos y del partido. Por ejemplo, si durante la semana el entrenamiento va a ser bastante duro, aporto más hidratos que proteínas y grasas. Normalmente, después del entrenamiento suelo incluir un poco de hidrato, proteína y grasa en abundancia; y por la noche, proteína y grasa. En resumen, adapto mi alimentación según lo que entrene durante la semana. En los días de partido, siempre hidratos, aunque también depende de muchos factores, como el ciclo hormonal, que para nosotras es muy importante. Básicamente hidratos, proteína y grasa, pero voy variando los porcentajes.

P: En cuanto a la proteína, ¿usted prefiere más el pescado azul, el pescado blanco o la carne? ¿Suele complementar con algún suplemento proteico?

R: No suelo quedarme corta de proteína, pero si alguna vez lo necesito, tomo un batido de proteína. Normalmente, mis fuentes son variadas: un día pescado azul, otro pescado blanco y, al siguiente, carne. Si por la mañana como carne, por la noche intento comer pescado, o al revés. Me gusta variar.

P: ¿Cómo estructura usted su dieta? ¿Sigue algún tipo de alimentación eliminando alimentos inflamatorios, como el gluten?

R: Sí. Utilizo lo que mejor le viene a mi cuerpo. Con los años me conozco cada vez mejor, sé lo que me dice el cuerpo y, a día de hoy, evito el gluten porque me inflama. Todo lo demás son productos que me benefician. Si alguna vez tengo que comer gluten, no pasa nada, pero en la medida de lo posible intento evitarlo.

P: Ha dicho que cada vez se conoce mejor. ¿Cómo ha ido evolucionando su dieta a lo largo de los años y de qué forma se ha ido asesorando?

R: Principalmente, me he ido conociendo con el tiempo y asesorándome con profesionales. Creo que las futbolistas debemos estar muy bien asesoradas nutricionalmente. Hoy en día hay nutricionistas en todos los equipos deportivos, y además es importante escuchar al cuerpo para rendir bien y recuperarse adecuadamente.

P: ¿Y cómo ha notado usted, en el plano deportivo, los cambios en su alimentación?

R: Bueno, dicen que todos tenemos pasados oscuros. Yo veo fotos de hace diez años y digo «todo lo que he cambiado». A día de hoy la alimentación me permite estar ágil, rendir al máximo, y he aprendido a escuchar a mi cuerpo y a probar cosas para ver qué me funciona mejor.

P: En cuanto al consumo de pescado, ¿qué beneficios nota?

R: Depende del tipo de pescado. El pescado azul, por ejemplo, aporta omega 3, que proporciona grasas saludables que el cuerpo necesita. Tiene efectos antiinflamatorios, mejora la circulación, es bajo en grasa, de fácil digestión y aporta vitaminas y minerales esenciales para un buen rendimiento físico y cognitivo.

P: Pasando al plano deportivo, ahora mismo se encuentra en un buen momento de forma y el equipo también está bien. ¿Qué objetivos se plantean para esta temporada?

R: Somos conscientes de la responsabilidad que implica llevar la camiseta del Real Madrid. Queremos ganar todos los partidos, ya sean amistosos, de Liga, Copa de la Reina o Champions. Ese es nuestro objetivo: ganar siempre.

P: Parece que en Liga el equipo ha mejorado tras un inicio con dudas. El año pasado cayeron en cuartos de Champions; ¿piensan que este año pueden igualar o superar ese resultado?

R: Sabemos la exigencia que tenemos y lo que queremos. Nuestro objetivo es seguir en esa misma línea de trabajo.

P: Se vio al Barça más vulnerable tras su derrota contra la Real Sociedad. El Clásico está cerca; ¿cómo se ven ustedes para ese partido? ¿Cree que pueden ganarlo en Barcelona y que sea un punto de inflexión en la Liga?

R: Vamos a ir a Barcelona con la misma ilusión y confianza de siempre. Sabemos cómo son, conocemos sus puntos fuertes y también sus debilidades. En base a eso, trabajaremos para intentar darle una gran alegría a la afición madridista.

P: Quería preguntarle también por la Selección. El otro día fue el sorteo de clasificación para el Mundial y vuelve a tocar Inglaterra. ¿Cómo afrontan ese reto?

R: Es una oportunidad más para enfrentarnos a ellas y mostrar nuestra mejor versión. Obviamente, tenemos ese sabor amargo de la Eurocopa, pero somos muy competitivas y queremos seguir compitiendo, demostrar que somos un rival digno y ver qué pasa. Vamos a ir a por todas, con ganas, no de venganza, sino de disfrutar de un gran partido frente a una gran selección.

P: Tras ganar la Liga de Naciones, tienen ahora la final muy cerca. ¿Qué esperan de ese partido y del ambiente, sobre todo teniendo en cuenta que será a las 18:30 en el Metropolitano?

R: Esperamos una gran afluencia y un gran ambiente. Es una final y creo que la gente va a responder bien, aunque sea un martes.

P: ¿Y sobre la final en sí?

R: Es un partidazo contra una gran selección, nuevamente Alemania. Hoy en día cualquier rival te lo puede poner difícil, pero esperamos un gran encuentro. Vamos a ir a ganar tanto allí como en casa, trabajando duro y paso a paso.