Por esto es la perla del Real Madrid: Linda Caicedo marca uno de los goles del año en la Copa de la Reina

Linda Caicedo no tiene techo. La futbolista del Real Madrid sigue sobresaliendo con el conjunto madridista, destacando partido tras partido y dejando claro que hoy por hoy ya es una de las mejores jugadoras del mundo. La colombiana ha vuelto a poner de manifiesto sus habilidades con un golazo ante el Espanyol en los octavos de final de la Copa de la Reina. Sin duda, uno de los goles del año.

Lo ha hecho para abrir el marcador de la eliminatoria contra las pericas. En apenas 12 minutos, Linda Caicedo ha encarrilado el partido con un auténtico latigazo ala escuadra que se coló en la portería tras pegar en el larguero. Desde fuera del área, no se lo pensó. Tras recortar hacia dentro a su marcadora, vio posibilidades de pegarla y no dudó, pese a que era con su pierna mala, la zurda.

😱 PERO QUÉ HICISTE LINDA ¡Linda Caicedo la pone en la mismísima escuadra para abrir el marcador! #CopadelaReina 📺 El Espanyol – Real Madrid en Teledeporte y https://t.co/OCcdbWq9AZ pic.twitter.com/AFXflI6wbM — Teledeporte (@teledeporte) December 20, 2025

La estrella del Real Madrid volvió a aparecer para marcar un nuevo golazo. Acostumbrada a hacerlos en estos últimos meses, en la Ciudad Deportiva Dani Jarque volvió a mostrar todo su potencial con un nuevo gol por la escuadra con el que adelantó a las madridistas ante el Espanyol.

No fue el único gol que marcó la madridista. Ya en la segunda parte, Linda volvía a marcar otro golazo. En esta ocasión, desde el interior del área. La pegó desde la izquierda bombeada para hacer imposible que la guardameta blanquiazul llegara a por el balón. Antes, Iris Ashley había marcado el segundo dela tarde.