‘El 7 infinito’, la primera biografía autorizada de Juanito: «Es la historia del hombre detrás del mito»

Este miércoles 25 de febrero sale a la venta ‘El 7 infinito’, la primera biografía autorizada de Juanito. El periodista Salva Martín y Roberto Gómez, hijo del mito del Real Madrid, cuentan las historias que nunca se han narrado sobre el primer futbolista en tener aura, palabra que hoy está en la boca de los jóvenes que, sumidos en 2026, acuden al Bernabéu a recordar su figura cada minuto 7 de partido. Así que de la mano de la editorial Planeta llega un libro que tiene que estar en toda estantería del madridismo ilustrado.

Juanito ya tiene su primera biografía autorizada y saldrá a la venta casi 34 años después de aquella fatídica madrugada del 2 de abril de 1992 en la que se mató en un accidente cuando volvía de ver a su Madrid en un partido de la vieja Copa de Europa. Ese día murió la leyenda y nació el mito. Tal era la magnitud de su historia que han tenido que pasar tres décadas para que alguien osara contar una vida llena de días de gloria y noches de desenfreno, tanto dentro del campo como fuera del verde.

El periodista Salva Martín (Melilla, 1985), junto con la ayuda de Roberto Gómez, ha publicado un libro que, según refleja en su sinopsis, «no se conforma con el icono del minuto siete ni con el estandarte del madridismo eterno: desciende al hombre, al futbolista superdotado, al líder emocional y al ser humano lleno de claroscuros». En sus 264 páginas se cuenta la obra de uno de los mayores artistas de la historia del Real Madrid y el único futbolista en más de 100 años que es recordado todas las noches en el Bernabéu.

Pregunta: Juan se merecía este homenaje por escrito.

Respuesta: Sí.

P: ¿Cuándo surge la idea?

R: A raíz del contacto, ahora convertido en amistad, con Roberto durante la escritura de mi primer libro (‘Historia de las míticas remontadas del Real Madrid’), me fue desvelando el archivo histórico que guarda sobre su padre: documentos inéditos, fotografías jamás publicadas, camisetas históricas y un diario de su puño y letra. Entonces comprendí que el personaje se había comido a la persona y que merecía la pena revisitar a Juan para acercar al gran público al verdadero Juanito.

P: ¿Qué nos vamos a encontrar en el libro?

R: Nos vamos a encontrar al hombre detrás del mito. A la persona cuyo eje vital, en contra de lo que muchos piensan, no era la furia ni el coraje, sino el corazón y la pasión. Juanito amaba la pelota y lo fue todo junto a ella: jugador, director técnico, entrenador, comentarista (RTVE y Canal Sur), sindicalista (fue uno de los impulsores de la AFE) y conferenciante. El libro es un repaso a su vida con una documentación jamás utilizada, un retrato de una época y una luz sobre etapas menos conocidas como la del Atlético, el Burgos, el Málaga, los Boliches y el Mérida.

«Juan era puro corazón»

Esta primera biografía autorizada de Juanito cuenta con una firma de lujo, su hijo Roberto. «El valor de recorrer la vida de una leyenda junto a su hijo es incalculable. No sólo me ha transmitido sus recuerdos y emociones, sino que he tenido acceso a un material único y maravilloso que, por cierto, está trabajando para que tenga su lugar especial en Fuengirola, ojalá un merecido museo», cuenta Salva Martín, el periodista encargado de llevar al papel todos los recuerdos del mito.

«Hay una frase que me dijo Roberto al principio del proyecto que se me quedó grabada: ‘Mi padre, aunque hace mucho tiempo que no está, te seguirá abriendo muchas puertas’. Y así ha sido. Todos los compañeros, amigos y rivales a los que hemos llamado han estado no sólo dispuestos, sino encantados de hablar y recordar a Juanito, al que todos, sin excepción, definen como ‘puro corazón’», esgrime.

P: ¿Qué historia le ha llamado más la atención?

R: Una que representa muy bien el carácter y la personalidad de Juanito es la sucedida en una pretemporada durante una estancia del Real Madrid en Mallorca. Resulta que después del partido, los jugadores, haciendo caso omiso a Boskov, salieron a conocer la noche de la isla. Pero el balcánico, zorro como pocos, se terminó enterando y al día siguiente hizo escribir a toda la plantilla en una hoja la hora a la que habían llegado. ¿Y quién fue el único que puso la verdad para choteo posterior de sus compañeros? Juanito. Las 4 de la mañana. Y es que así era él, siempre de frente, con la verdad por delante en las buenas y en las malas.

P: Una historia de muchas por las que valdrá la pena comprar el libro.

R: El Madrid no se entiende sin la visión de Bernabéu, la grandeza de Alfredo Di Stéfano y la resistencia a la claudicación de Juanito, tres virtudes insertas en el ADN del equipo y tres personajes clave en su historia e identidad. Es evidente que pasaron y pasarán futbolistas con mejores estadísticas, pero nadie como el malagueño logró una conexión con la grada tan auténtica, hasta el punto de reservarle un minuto en cada partido del Bernabéu. Por todo ello, revisitar a Juanito no es un ejercicio de nostalgia, sino conectar con los valores que mejor identifican al club y que no debería abandonar nunca. Con todo, considero que no es un libro únicamente interesante para el madridismo, sino que, dada la relevancia universal del personaje, a buen seguro que resulta atractivo para todos los amantes del deporte en general y del fútbol en particular.