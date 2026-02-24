Ya hay hora del derbi de Liga: el Real Madrid – Atlético, el domingo 22 de marzo a las 21:00 horas

El Real Madrid – Atlético de Madrid de la 29ª jornada de Liga ya tiene fecha y hora de forma oficial. El duelo, que se disputará en el estadio Santiago Bernabéu, se disputará a las 21:00 horas del domingo 22 de marzo. La Liga coloca el último horario posible de los disponibles para un derbi entre dos equipos que vendrán de jugar la vuelta de octavos de Champions… si es que se clasifican para esa ronda.

Será el tercer Real Madrid – Atlético de la temporada. El primero fue el partido de ida en Liga en el Metropolitano, con victoria rojiblanca por 5-2. El segundo fue en Arabia, en la semifinal de la Supercopa de España, encuentro ganado por los blancos por 2-1. El 22 de marzo se disputará el tercer derbi, a priori el último de la temporada… salvo que se midan en un futuro en Champions.

Este Real Madrid – Atlético se disputará en el Bernabéu justo antes del parón por selecciones, el último antes del Mundial. Y se jugará el domingo a las nueve de la noche, el último horario posible de esa 29ª jornada. En este caso sí es un acierto de la Liga de Tebas, toda vez que ambos podrían llegar de jugar el encuentro de vuelta de Champions, y este horario les permite tener el máximo descanso entre encuentro europeo y partido de Liga.

Eso sí, para que eso ocurra, Atlético y Real Madrid se tienen que clasificar para esa ronda de octavos. Los rojiblancos juegan este martes ante el Brujas y los merengues contra el Benfica este miércoles. El Atlético empató (3-3) en la ida en Bélgica y el Real Madrid ganó (0-1) en Lisboa. Esta semana se disputan los encuentros de vuelta y se sabrá si se clasifican para octavos, cuyo sorteo se hará este viernes, 27 de febrero.

Por su parte, en esta 29ª jornada, el Barcelona -que también vendrá de jugar de la vuelta de octavos de Champions- jugará el domingo a las dos de la tarde ante el Rayo Vallecano.