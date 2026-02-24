El entrenador del Valencia se queja en sus redes del arbitraje en la semifinal contra el Real Madrid

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, se ha quejado públicamente del arbitraje del pasado sábado en la semifinal de la Copa del Rey contra el Real Madrid. Lo ha hecho a través de sus redes sociales donde hasta ahora, al menos esta temporada, nunca había manifestado su descontento con los árbitros… hasta que el enfrentamiento copero ante el equipo blanco.

A su juicio, el Valencia Basket fue perjudicado en tres acciones que destaca en su perfil al considerar que marcaron el encuentro. La primera quizá sea el error más evidente por parte del trío arbitral, un encontronazo entre Edy Tavares y Sergio de Larrea en el área restringida que se señaló como falta defensiva del base español, cuando únicamente recibe el impacto del pívot caboverdiano por la inercia de su carrera hacia el aro.

La decisión lógica hubiera sido, o bien, no pitar nada y dejar que siguiera la jugada o falta en ataque de Tavares. La segunda es la antideportiva de Gaby Deck también sobre Larry que, tras revisión, se señaló como falta normal de tiro. La tercera es una acción aislada en la que Théo Maledon recoge la pelota y la defiende de De Larrea pisando la línea de fondo, por lo que hubiera sido balón para el Valencia.

Independientemente de que tenga razón o no, es cuanto menos llamativo que un entrenador del baloncesto español exprese su enfado mediante las redes, cuando tuvo la oportunidad de hacerlo en caliente en la rueda de prensa posterior al dramático desenlace de partido en el Roig Arena, donde el Real Madrid se impuso con los triples de Mario Hezonja. En cambio, en ese momento aseguró que su equipo no había perdido «por el arbitraje».

El entrenador del Valencia se queja en redes

Pedro Martínez, abatido por lo que acababa de suceder en el pabellón valenciano, simplemente se resignó en la derrota con un tono muy bajo en su comparecencia: «No nos han ganado por el arbitraje, en los últimos minutos han sido mejores que nosotros. Tenemos que comer este veneno y prepararnos para lo siguiente. Es un disgusto más, de muchos que tienes, también tienes alegrías en una carrera».

«Y es lo que hay, mirando de cara a la derrota. No vamos a estar todo el día hablando de esos segundos. A veces se ganan partidos increíbles y a veces se pierden partidos increíbles, entra dentro de la normalidad. Tenemos todavía muchas cosas que hacer por delante esta temporada», añadió.

«Es un momento duro para nosotros, por el desenlace del partido. Cuesta mucho hacer una valoración que no esté marcada por el resultado. Creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer durante muchos minutos, en máximos de rendimiento», dijo en su primer análisis el entrenador del Valencia Basket.