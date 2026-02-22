El Real Madrid tira con Balla al Valencia y gana su décima Minicopa

El Real Madrid levantó su décima Minicopa Endesa tras imponerse en la final al Valencia Basket, siendo la de este domingo la segunda victoria de la sección de baloncesto madridista contra el anfitrión de la Copa del Rey en el Roig Arena (77-93). Después de una primera parte ajustada, el equipo blanco resolvió el partido por la vía rápida en la segunda mitad gracias a la insultante superioridad de su pívot, Mousa Balla Traoré (nacido en 2013), que hizo un doble-doble (27 puntos, 22 rebotes y 43 de valoración).

Aunque el MVP y el hueco en el mejor quinteto del torneo de infantiles se lo llevó Mason Broyles. El base recién incorporado desde Estados Unidos y al que el Real Madrid intentará quedarse firmó 18 puntos (6/9 en tiros de campo), 10 capturas, tres asistencias y 33 de valoración.

El club blanco tiene una gran generación con jugadores de alto nivel en ambas zonas de la cancha que ya son campeones. El Real Madrid había sucumbido ante el Barcelona de Mohamed Dabone, ausente en esta edición, en 2024 y 2025 y para esta ocasión se presentó con tres pilares que han significado un título.

Además de la potencia, tanto en defensa como en ataque, de un Traoré que acabó la final con problemas físicos, brillaron Samba Coulibaly en la pintura (14 rebotes y seis tapones este domingo) y Gael Gómez en la dirección y anotación (20 puntos, cuatro rebotes y tres asistencias).

El Real Madrid ya encarriló el título con su única victoria sufrida en semifinales contra el Barça y dominó con puño de hierro en el duelo final con el Valencia. Ambos equipos recibieron un mensaje especial para motivarse antes del salto inicial por parte de uno de los MVP históricos de la competición, Luka Doncic. Traoré ya está en esa lista donde también figuran nombres como Ricky Rubio o Usman Garuba.

Una final de Minicopa bien empaquetada

La ACB preparó una cita muy especial en la mañana de este domingo para la ya tradicional antesala de la pelea por el título de la Copa del Rey. El infantil del Valencia Basket ejercía de anfitrión tras el chasco de este sábado en la semifinal de los mayores contra el Real Madrid y el pabellón presentó un gran aspecto al ser libre la entrada y taparse las gradas superiores para generar un ambiente más cerrado.

Muchos seguidores taronja y también madridistas acudieron a las 13:00 horas para animar a los menores y éstos le devolvieron la visita con una bonita e igualadísima primera parte. No sólo a las aficiones, sino a las instituciones del baloncesto español que, un día más, presidían la Minicopa. Antonio Martín (presidente de la ACB y ex jugador del Real Madrid), la directiva blanca con sus leyendas (Chacho Rodríguez, Felipe Reyes, Rudy Fernández y Martynas Pocius…), Fernando Romay, Chechu Biriukov…

El Real Madrid empezó llevando la batuta y adquiriendo la primera ventaja seria en el primer cuarto (9-22) con Broyles y sus 13 puntos casi sin fallo (salvo un tiro libre), cuatro rebotes y 19 de valoración en un sólo acto. Pero el Valencia respondió con un parcial de 10-1 que le enganchaba a la final y avisaba a los blancos de que no iban a regalar nada.

Los blancos se hicieron fuertes gracias al gigante Moussa Traoré y se fueron ganando cómodamente al descanso (43-51). En la primera parte, el de Mali firmó 15 tantos (nueve en el segundo cuarto), siete rebotes y 18 de valoración, algo que, junto a la mencionada buena actuación de Broyles, daba muchas opciones al Real Madrid de cara a la segunda.

El Valencia no puede responder al Real Madrid

Traoré prolongó su ‘modo Balla’ al tercer cuarto, en el que agrandó su puntuación hasta los 24 puntos y 19 rebotes sin cometer una sóla falta en el partido hasta su primera personal en el minuto 30. Para el Valencia era indefendible, pese al empuje del diminuto Monsonis y Amandi, porque además en el cuadro blanco también destacaba un osado escolta español, Gael Gómez.