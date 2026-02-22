Real Madrid-Baskonia: a un paso de la 30

El Real Madrid está a un paso de conquistar su 30.ª Copa del Rey y espera hacerlo este domingo en el Roig Arena (19:00 horas) contra el Baskonia, un año después de que se le escapase en la final de Las Palmas. Esta vez, con Sergio Scariolo en el banquillo, el equipo blanco tendrá enfrente a la revelación de la temporada. El cuadro vitoriano, con Paolo Galbiati a los mandos, se ha plantado en el duelo por el título en su primera aparición copera desde 2023 y no le tiene miedo a ganar y dar la sorpresa.

Después de una de las tardes de baloncesto más apasionantes de los últimos tiempos en España, Real Madrid y Baskonia certificaron, no sin sufrimiento, su billete hacia la gran final de la Copa. Primero, fueron los blancos quienes, pese a ir a remolque durante casi todo el partido contra el anfitrión, Valencia Basket, e incluso perder por 10 puntos a falta de cinco minutos, alcanzaron la última ronda copera con una actuación estelar de Mario Hezonja con cuatro triples para obrar la remontada.

Y para cerrar un menú que ni en los mejores restaurantes, Baskonia dio la campanada eliminando a todo un Barcelona y evitando así el Clásico en la final… con otra remontada. Los de Vitoria arrastraron una desventaja de nueve puntos al final del tercer cuarto y se levantaron con un parcial de 9-21 en el último para barrer al Barça de la cancha y meterse a manotazos en la final contra el Real Madrid.

Antes, dejaron en la lona con más holgura a Unicaja Málaga y Tenerife, respectivamente. Pero el pasado (reciente) ya no importa en el torneo del KO, que proclamará su siguiente campeón en la vuelta a Valencia 23 años después en un escenario imponente como el Roig Arena, sede de una de las Copas más espectaculares de la historia.

El Real Madrid-Baskonia en duelos

De cara al choque, pocas novedades. En el Real Madrid todos acabaron sanos y salvos y los descartes apuntan a ser Chuma Okeke, Gabriele Procida e Izan Almansa, mientras que en Baskonia tampoco hubo que lamentar bajas pese al esfuerzo y partirá con la única baja de Khalifa Diop, que lleva sufriendo durante toda la Copa.

Habrá duelos interesantes, como un posible Hezonja-Trent Forrest por el MVP, o el del croata con los artilleros baskonista, Luwawu-Cabarrot y Rodions Kurucs. El gran problema de Baskonia está en el pívot, aunque hasta ahora ha sido camuflado a la perfección por Mamadi Diakité (15 y 15 de valoración en los dos partidos). El guineano deberá guerrear contra Edy Tavares y Usman Garuba, una de las parejas de ‘5’ más en forma de Europa, y quizá con Alex Len si Scariolo le da minutos.

El Real Madrid también deberá vigilar con atención a Markus Howards, a quien se le da de cine el equipo blanco. Armas le sobran: Facu Campazzo, Andrés Feliz, Alberto Abalde, Gaby Deck… Y, por qué no, celebrar esa «primera comunión» a la que alude Scariolo cuando habla de la primera Copa para Trey Lyles y Théo Maledon después de su «bautizo de fuego» en semifinales frente al anfitrión.

El francés, mejor que el canadiense en cómputos generales, se ha echado al equipo blanco a la espalda en momentos importantes del torneo. Todo este arsenal, capitaneado por el legendario Sergio Llull, que si ganase su octava Copa dejaría atrás a Rudy Fernández y reinaría en solitario en la era ACB, sueña con redondear el palmarés copero y brindar a la afición madridista el trigésimo trofeo en la historia del club.