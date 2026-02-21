Hezonja revienta al anfitrión y mete al Real Madrid en la final con un histórico último cuarto

Mario Hezonja es el hombre de la Copa del Rey. El alero croata amplió la maldición del anfitrión machacando al Valencia Basket con una actuación épica cuando el Real Madrid tenía el partido prácticamente perdido (97-86 a la mitad del último cuarto y 106-101 a falta de 20 segundos) y metió a su equipo en la final de este domingo en el Roig Arena (106-108).

Los de Sergio Scariolo se sobrepusieron a todas las dificultades en uno de los duelos más bonitos y emocionantes que se recuerdan en la competición. También a sus propios errores, como reconoció Facu Campazzo en el post. Pero Hezonja lo arregló todo (el inadmisible 22/35 en tiros libres, o su propio 3/8 en triples) con 12 puntos (25 en total y 21 de valoración) y cuatro triples en el cuarto parcial, concretamente en los últimos cuatro minutos y dos cruciales a falta de 16 segundos.

El croata amargó la fiesta del espectacular Jean Montero, el estrellón de 22 años del Valencia Basket. El dominicano estuvo a punto de llevar a los de Pedro Martínez a la final copera con sus 26 puntos (9/15 en tiros), cuatro rebotes, dos asistencias y 27 de valoración, pero la irrupción de Supermario dio un vuelco inolvidable a las semifinales e hizo llorar (literalmente) a gran parte del Roig Arena.

El Real Madrid no supo responder a un espectacular inicio del anfitrión, que estaba cantado, en el Roig Arena, con el Valencia Basket buscando la velocidad en el juego y encontrando el acierto en el triple. Kameron Taylor (20 puntos y 21 de valoración), Jaime Pradilla y Nate Reuvers (13 y 15) empujaron desde el perímetro de salida y Montero, Sergio De Larrea, Braxton Key y Josep Puerto, desde el banquillo, machacaban a los blancos.

Pésimo inicio del Real Madrid en Valencia

Scariolo, como Pedro Martínez, cambió todo el quinteto, pero no logró una respuesta de los suyos en todo un primer parcial que se convirtió en el cuarto más anotador por parte de un equipo en toda la historia de la Copa. El cuadro taronja lo acabó con más del doble de ventaja sobre los madridistas (34-16).

Un parcial más horroroso por parte del Real Madrid que el de hace un mes en el Palacio (aquel fue de 9-24), donde terminó remontando. Ese era el clavo ardiendo al que se tenía que agarrar el conjunto blanco, sin la mayor parte de la afición que le empujó el pasado 18 de enero hacia un vuelco al marcador épico. Campazzo, Hezonja y Usman Garuba se lo creyeron y lideraron a los suyos con un parcial de 4-18 al ecuador del segundo cuarto (38-34).

La implicación del Real Madrid no se explicaba sólo desde el acierto, sino desde una mejoría clara al rebote que encarnó Usman, generando varios ataques rápidos que incluso él mismo descerrajaba. La reacción del Valencia Basket era obligatoria, pero no bajó el nivel de los blancos. Por primera vez en el partido, ambos equipos equilibraron fuerzas hasta el descanso, con Reuvers desesperando a Edy Tavares, que se acabó saliendo (13 puntos, ocho rebotes y siete faltas provocadas, cuatro en el último cuarto). El pívot estadounidense se instauró como el anotador más fiable de Pedro Martínez y Taylor, con torcedura de tobillo incluida, revivía la pesadilla blanca en la Copa.

El escolta estadounidense rememoró durante la primera parte (13 puntos) su inolvidable actuación con Unicaja Málaga en la final de Las Palmas y ni marcharse cojeando a vestuarios le impidió volver de inicio en la segunda mitad. Pero el picotazo del Real Madrid era una realidad y Tavares y Théo Maledon (12 puntos y cinco asistencias) le impulsaron para igualar en ¡10 minutos! el récord anotador en un cuarto que el Valencia Basket había establecido en 34 puntos justo antes.

Épica segunda parte

El Real Madrid no cesó en su empuje y logró obtener ventaja 21 minutos después con una gran reanudación del quinteto titular, sobre todo Hezonja y Gaby Deck, y el duelo se convertía en un apasionante intercambio de golpes. De Larrea (seis puntos seguidos en el tercer cuarto) cogió el relevo anotador de Taylor y se sentó aplaudido por el Roig Arena, y Scariolo trataba de contrarrestar con Maledon y sus siete tantos, pero había varios males que no conseguía corregir.

Algunos, que no se le deben achacar, como el 14/20 en tiros libres antes del último cuarto. Y otro, clamoroso, la incapacidad de defender los pívots tiradores del Valencia Basket. Costello, sobre la bocina y tras una jugada que telegrafiaron los taronja desde que Montero botó incontables veces, anotaba de tres para poner a los suyos por delante (79-77) de cara a la batalla decisiva.

Un partido de 10 minutos con un billete a la final que comenzó con un duelo entre bases dominicanos, Montero y Andrés Feliz, del que salió ganador claramente el taronja. Sus 12 puntos casi seguidos propulsaron al Valencia Basket hasta el 96-86 y Scariolo, con cinco minutos por delante, lo paraba –no con tiempo muerto, sino con revisión del 2+1 de Jean que cayó del lado naranja– para intentar arreglar el desaguisado con su rival en bonus y Campazzo a una falta de la expulsión.

El Real Madrid encontró un agujero con el que colarse a través del tiro libres, pero seguía sin aprovechar desde el 4,60 ni tampoco en el rebote ofensivo y colpasando en jugadas rápidas. Algo impropio de Campazzo y Maledon y cuando más se le demandaba, Hezonja dejó atrás los porcentajes y un pasado oscuro en este tipo de escenarios y daba fe a su equipo con ¡tres triples en un minuto!

Hezonja vuela hasta la final

El tercero a falta de ocho segundos y el Real Madrid ganaba al Valencia Basket gracias al croata. Después de una acción polémica por falta de Montero sobre Campazzo, que anotó los dos libres, el conjunto de Scariolo se proclamaba finalista de esta Copa y espera a Barcelona o Baskonia.