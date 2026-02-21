Valencia Basket-Real Madrid: el partido de la Copa del Rey

Lo de este sábado no es una final anticipada, porque las finales no se adelantan, se consiguen. Y eso es lo que quiere hacer el Real Madrid, nada menos que contra el Valencia Basket, el anfitrión de esta Copa del Rey en el Roig Arena, que será una auténtica caldera. «Una de las tareas más duras para cualquier equipo europeo», dijo Sergio Scariolo, entrenador madridista, al hablar de la dificultad de un partido que era el más esperado del torneo y que empezará a las 18:00 horas como claro cabeza de cartel.

El encuentro va encaminado a convertirse en historia del torneo por el más que posible récord de asistencia. El precedente a batir es el de 2017 en el Buesa Arena, un Baskonia-Real Madrid también en semifinales al que acudieron 15.128 espectadores. Este duelo entre taronjas y blancos lo tiene todo, pues enfrenta al líder y al segundo clasificado de la Liga Endesa –separados por tres victorias– y reedita las dos últimas finales de ACB. La primera, en la Fonteta, le dio al conjunto madridista su 38ª Liga, mientras que la segunda alzó a Valencia como el primer campeón de la temporada en España en la Supercopa.

El de septiembre fue el primero de los dos triunfos de Valencia contra el Real Madrid esta temporada. El segundo se produjo precisamente en el Roig Arena, en la Euroliga, en una noche en la que los de Pedro Martínez desarmaron a los blancos con un contundente 89-76. El duelo de Liga en el Palacio tuvo otro final. A pesar de que los de Scariolo comenzaron perdiendo 9-24 en el primer cuarto, un súper parcial de +30 (85-55) en los tres siguientes los clasificó para la Copa como cabeza de serie matemáticamente a falta de una jornada de que se cerrase la primera vuelta.

Pero en la Copa nada de lo que haya ocurrido antes importa y tanto Valencia como Real Madrid saben que en buena parte están ‘obligados’ a ganar. En el equipo taronja, por algo obvio, y es que este torneo es una de las oportunidades más grandes de su historia. En casa, 23 años después, un espectacular pabellón recién inaugurado como el Roig Arena y, sobre todo, un proyectazo Euroliga con jugadores de primerísimo nivel bajo la batuta de Pedro Martínez, top de los banquillos españoles.

Valencia Basket-Real Madrid, cabeza de cartel

Y en el cuadro merengue porque no existe otra máxima en el club que ganar títulos. Una presión que se llevó por delante a Chus Mateo el pasado año pese a conquistar su segunda Liga seguida. Antes, perdió en la final copera y se quedó fuera de la Final Four. Scariolo conoce el pasado y sabe que el «bautizo de fuego» del que hablaba para los no expertos en esta competición también lo recibirá él en ceremonia de confirmación.

Para la batalla cuenta con sus 15 jugadores disponibles y, después de descartar a Chuma Okeke, Gabriele Procida e Izan Almansa en cuartos, todo apunta a que la hoja de ruta será la misma. La ACB, al no aceptar el pasaporte nigeriano del ala-pívot, sólo le permite incluirle por otro de los extracomunitarios, Gaby Deck o Trey Lyles. Con el italiano, lo que funciona no se toca y, por tanto, los convocados serán los mismos 12.

Théo Maledon y el propio Lyles vienen de ser los mejores merengues en la paliza contra Unicaja Málaga en cuartos, mientras que en el Valencia Basket destacaron frente a Joventut de Badalona Jean Montero, Brancou Badio y Jaime Padilla, entre otros. Semifinal a lo bestia en el Roig Arena, el partido más esperado de esta Copa. Y a las 21:00, para rematar la faena y completar la final del domingo, Baskonia-Barcelona.