Hezonja acaricia su techo y una leyenda del Real Madrid lo reconoce: «Nunca se había visto en Europa»

Mario Hezonja está acariciando su techo como jugador esta temporada. El tipo al que es imposible ponerle límites ha alcanzado con el paso de los meses y años un nivel tan alto que le ha convertido en el líder de este nuevo Real Madrid. Si durante el curso pasado ya llevó el timón del equipo blanco en muchos partidos, en el presente su peso en la plantilla es aún más grande. Y eso, lo reconocen hasta las mayores leyendas del club.

Una de ellas es el inolvidable Aleksandar Djordjevic, reconocido el pasado lunes por Gigantes. Antes de recibir el premio Leyenda Masculino por parte de la histórica revista de baloncesto española, el mítico base serbio atendió a un reducido grupo de periodistas, entre los que se encontraba este medio. Preguntado por la versión actual de Hezonja, Sasha mostró su admiración por el ’11’ madridista.

«Mario, cuando llegó de la NBA, era algo que no habíamos visto en Europa», reconoció Djordjevic que, al igual que el madridismo, le encomienda una misión: «Está haciendo las cosas súper bien. Pero al final es importante no quedarse a la mitad y ganar algún título o medalla». A sus 30 años, Hezonja ha ganado siete campeonatos y este fin de semana puede conquistar el octavo en la Copa del Rey de Valencia.

El croata, además, ha demostrado a lo largo de su carrera un vínculo inquebrantable con su selección. Hasta Djordjevic se rinde a su ambición por participar en todos los partidos que le sean posibles con Croacia: «He oído que va a jugar con su selección ante Alemania. Me ha comentado Álex Mumbrú que va a tomar un avión privado. Eso es que está entregado».

Hezonja, compromiso nacional

Como bien nos dijo Djordjevic, Croacia jugará dos partidos contra Alemania en la siguiente ventana FIBA. ¿A cuál llegará SuperMario? Teniendo en cuenta que la Copa se puede ir hasta el domingo y que, en cualquier caso, el siguiente encuentro para el Real Madrid es el próximo jueves ante el Bayern de Múnich en el Palacio (26 de febrero), el croata podría llegar a su país incluso para disputar el duelo del 28. El segundo y último sería ya el 1 de marzo, cuatro días antes de que el equipo blanco reciba a la Virtus Bolonia.

Este rendimiento de Hezonja se antoja vital para el futuro del Real Madrid a medio plazo. Su nuevo entrenador, Sergio Scariolo, que no dudó en admitir que se asustó al recibir avisos de todo tipo sobre la manera de ser del croata, confesó en su momento que no había sido tan duro con otro jugador como con el alero.

«He sido muy duro con él»

«Yo veía en Mario un jugador total, capaz de poder ayudar al equipo en muchas facetas y no sólo en la anotación, como quizás se le había encasillado un poco en el imaginario colectivo. Al inicio ha sido complicado porque está con determinados hábitos, sabe que tiene que también ayudar en defensa, a pasar la pelota, o a rebotear, algo que más o menos siempre ha hecho», dijo el italiano a finales de enero.

«Ahora está entrando un poco en esta lógica, incluso divirtiéndose con ello. He sido muy duro con él en muchos momentos. Quizá es el jugador con el que más duro he sido con diferencia, pero porque yo creo que el su techo no ha llegado todavía», explicó.

Hezonja tiene la oportunidad en el Roig Arena de llegar a la cima y su promedio de 17 puntos por partido en Liga Endesa y 12,6 en Euroliga le avala. Es el máximo anotador del Real Madrid, pero Scariolo ha potenciado un nuevo Mario que quiere liderar a los blancos hacia el primer título de la temporada y también el de la segunda etapa del técnico italiano.