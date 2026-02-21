El Real Madrid elude el ‘favoritismo’ y la Copa ya tiene sus soñadas semifinales con el sello Euroliga

La ACB ya tiene las semifinales que se esperaban en la Copa del Rey más grande de la historia, por la capacidad de su sede, el Roig Arena, que podría batir récord de asistencia en la competición este sábado, y por batirse en duelo los cuatro equipos que juegan la Euroliga y también los que partían como cabezas de serie para el torneo. Valencia Basket-Real Madrid (18:00 horas) y Baskonia-Barcelona (21:00)… Casi nada.

En las pocas horas de margen para reposar lo ocurrido en los cuartos de final, los más osados ya hablan del ‘favoritismo’ del Real Madrid una vez llegados a esta ronda. Sin embargo, ni el club blanco ni su entrenador, Sergio Scariolo, quieren oír hablar de ello. De hecho, el italiano explica que para los suyos y «cualquier equipo europeo» jugar contra el Valencia Basket en el Roig Arena es «una de las tareas más duras» a día de hoy.

Lo que es innegable es que el Real Madrid dio un golpe sobre la mesa el pasado jueves cargándose al campeón Unicaja Málaga por 30 puntos de diferencia (100-70). Los blancos no dieron opción alguna a los de Ibon Navarro y plasmaron más si cabe su cartel de favorito. Las apuestas reflejan la superioridad a priori del rey de Copas, cuya victoria en el torneo se paga a 2,5 por euro apostado, con el Valencia Basket (3,6) ligeramente por encima del Barcelona (4,0).

El Real Madrid tiene este sábado una cita de máxima altura, esas por las que se trabaja durante toda una temporada, en la cancha del anfitrión. Un factor diferencial en el caso de un equipo tan potente como es el de Pedro Martínez y una ‘ventaja’ que tratarán de minimizar para acercarse al 30.º título de Copa que se les resistió a los blancos el año pasado en Las Palmas.

El Real Madrid abre una cita histórica

Valencia Basket y Real Madrid abrirán una cita que se recordará mucho tiempo en el baloncesto español y Baskonia y Barcelona pondrán la guinda a última hora del sábado. ¿Habrá Clásico en la final? ¿Se acercará el cuadro taronja a su segunda Copa para poder romper por fin la maldición del anfitrión? ¿Dará el cuadro vitoriano la sorpresa ante el blaugrana? ¿O tendrá el Barça la oportunidad de soñar por su primer título en tres años?

El Roig Arena dictará sentencia en una tarde que promete emociones muy fuertes, mientras que en la mañana será el turno de las aficiones. Un año más, las ocho hinchadas se unirán en un encuentro ya tradicional durante la cita copera que tendrá comienzo en los aledaños del recinto valenciano. El día estará lleno de alicientes y el que quiera darse un atracón de baloncesto también podrá disfrutar de un Clásico en semifinales de la Minicopa a las 10:00 en la Fonteta.