Scariolo: «Hezonja ha estado tremendo, a veces con un paso y bloqueo vale, pero hay que meterla»

Sergio Scariolo no desaprovechó la histórica oportunidad para alabar al héroe madridista, Mario Hezonja, tras su decisiva actuación en las semifinales de la Copa del Rey en un final de partido épico en el que firmó cuatro triples para dar el pase al Real Madrid a la final. El italiano tuvo unas palabras hacia el alero croata justo después de que éste abandonase la sala de prensa del Roig Arena.

«Ha sido una secuencia lógica de situaciones y un puntito de suerte como no hemos tenido este año fuera de casa en Euroliga. Hay que tener en cuenta la capacidad tremenda del Valencia Basket, el fantástico equipo que es. Mario hoy ha estado tremendo con un paso y un bloqueo, no hace falta mucho más para generar una buena oportunidad de tiro. Luego hay que meterla», afirmó.

«Un partido de los que se quedarán en la memoria histórica de la Copa del Rey. Dos grandes equipos que se han enfrentado sin exclusión de golpes hasta el último momento. Nos ha costado coger el ritmo del Valencia, como nos pasó en Madrid. Han tenido mucho acierto», añadió anteriormente en su valoración del partidazo de este sábado.

Scariolo reconoció la capacidad de su equipo para creer hasta el final: «No es fácil mantener hasta el último segundo la frialdad contra el anfitrión. Ganar a un equipo tan bueno tiene doble mérito». «Ha venido bien el bautizo de fuego para los que no habían jugado la Copa. Después de esto espero que llegue la primera comunión», dijo, recordando el calificativo que puso a este partido para jugadores como Théo Maledon y Trey Lyles, sin experiencia en la Copa hasta este año.

Scariolo y su victoria más feliz

Preguntado por si esta remontada le recordaba a alguna con la selección española, el italiano respondió lo siguiente: «Aquí en Valencia he tenido unas cuantas porque es un grandísimo equipo. Ha generado esta joya, que es este pabellón con tanto esfuerzo y construido este equipo. El rival de delante es grandísimo y ha habido altibajos. Como he dicho antes, no hemos conseguido coger el ritmo que practica el Valencia en su juego. Han ido a una velocidad superior al principio. ¿Me recuerda a algún partido de la selección española? Hay muchos partidos y poca memoria».

«No es correcto hablar de lo que habría pasado si el compañero toma otra decisión. Así que lo dejamos así», terminó, sin entrar a analizar una decisión de Pedro Martínez desde el banquillo taronja en los cruciales minutos finales de eliminatoria.