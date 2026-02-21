Hezonja dedica a Scariolo su triple ganador: «Sergio me lo da todo, la gente dice muchas mentiras»

Mario Hezonja celebró su actuación épica en la semifinal de la Copa del Rey de baloncesto, en la que el Real Madrid derrotó al anfitrión Valencia con dos espectaculares triples del jugador croata en los últimos segundos. «Mucha gente habla mierda de mí y hay muchas mentiras sobre mí», dijo Hezonja tras acabar el partido

«Se lo dije el primer día (en referencia a su entrenador Sergio Scariolo). Mucha gente habla mierda de mí y hay muchas mentiras sobre mí. Tienes luz verde para entrenarme, para mejorarme y que pueda dar un paso adelante en mi carrera contigo, con mi equipo y todos mis compañeros», detalló Hezonja sobre lo que había vivido y lo que ha supuesto este partidazo. Eso sí, dejó claro que por ahora «sólo es febrero», es decir, que queda mucha temporada.

En un partidazo de semifinales de Copa del Rey, el alero croata amplió la maldición del anfitrión machacando al Valencia Basket con una actuación épica cuando el Real Madrid tenía el partido prácticamente perdido (97-86 a la mitad del último cuarto y 106-101 a falta de 20 segundos) y metió a su equipo en la final de este domingo en el Roig Arena (106-108).

«Especialmente quiero destacar a una persona que desde mi primer día aquí me está enseñando cómo van las cosas: Sergio Llull. Hasta que no suena el pitido final, nunca damos los partidos por perdidos», añadió Hezonja. «Todos mis compañeros han tenido cabeza arriba, sabemos de lo que va la Copa. Tenemos mucha experiencia en esto, hoy hemos demostrado una muy buena cabeza. Hemos tenido muy buen control de las emociones y por esto hemos ganado», completó el jugador croata del Real Madrid.

Además, recordó que «el entrenador nos ha puesto en una defensa que practicamos mucho. Gracias a Luis (Guil), que nos ha cambiado en medio segundo, me ha permitido estar en una buena posición para robar y un gran pase de Abalde», dijo sobre la última jugada, clave en la victoria del Real Madrid sobre el Valencia.

Sobre el récord igualado de triples anotado en un partido de Copa del Rey: «Hablamos cada día que hemos cambiado mucho y estamos aún en construcción, nos queda muchísimo para llegar a nuestro mejor nivel. Muchísimas gracias a nuestra afición. No sólo en la Copa, no sólo en casa. Hemos tenido unas derrotas muy brutales este año. Están siempre con nosotros, nos apoyan y nos han ayudado a conseguir esta victoria».

«No necesitaba ser el líder. Tenía tres de valoración contra Unicaja y ganamos. Mientras mi equipo gane y haga cosas buenas…», completó un Hezonja brutal en estas semifinales de Copa. «Sergio me dice que hay muchas cosas que hacer, no sólo anotar. Si me pones un reto por delante, mañana vengo con dos cosas más. Quiero dar pasos adelante en mi vida. No tengo que meter la última canasta para ser feliz, me hace feliz que el Real Madrid gane títulos», finalizó Mario Hezonja, héroe del equipo blanco en este vibrante duelo ante el Valencia.