Por esto la Copa del Rey es única: así fue el bonito encuentro de aficiones en Valencia

La Copa del Rey es única por momentos como el de este sábado, día en el que ocho aficiones de equipos distintos se volvieron a hermanar. Esta vez fue a las puertas del imponente Roig Arena y desde sus aledaños los miles de hinchas se fueron desplazando a lo largo de Valencia, sede del torneo 23 años después.

Un encuentro que en cualquier otra disciplina o competición deportiva parecería impensable se hace realidad cada año en el baloncesto español, habiéndose convertido en toda una tradición. Y que una vez más tuvo lugar este sábado en la capital del Turia, con aficionados de los cuatro clubes semifinalistas (Valencia Basket, Real Madrid, Baskonia y Barcelona), de los que ya están eliminados (Joventut Badalona, Unicaja Málaga, Tenerife y UCAM Murcia).

Incluso es costumbre que los más fieles al baloncesto, aunque su equipo no participe en el torneo, se dejen caer por esta icónica cita. OKDIARIO charló con varios aficionados, que vibran horas antes de las apoteósicas semifinales que comenzarán en la tarde de este sábado en el Roig Arena.