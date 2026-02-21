Locura total: así celebró Hezonja, el Real Madrid y su afición la remontada contra Valencia Basket

Mario Hezonja puso el broche a una semifinal de Copa del Rey histórica donde el Real Madrid remontó en los segundos finales al Valencia Basket. El croata silenció a la afición del Roig Arena con un triple a siete segundos de la conclusión para culminar un giro de los acontecimientos históricos tras llegar a ir 18 puntos abajo.

Los jugadores del Real Madrid, al igual que la afición, no daban crédito a lo conseguido después de que el Valencia Basket desperdiciase una ventaja de siete puntos en el último cuarto. La afición local soñaba con ganar la Copa del Rey, pero se dieron de bruces con la inspiración de Hezonja que ya está ganándose su condición de jugador histórico.

El jugador quiso alabar al cuerpo técnico por esa jugada que ha pasado a la historia de la sección de baloncesto del Real Madrid. «El entrenador nos ha puesto en una defensa que practicamos mucho. Gracias a Luis (Guil), que nos ha cambiado en medio segundo, me ha permitido estar en una buena posición para robar y un gran pase de Abalde», aseveró.

Después de la victoria, Hezonja comentó en rueda de prensa que «no necesitaba ser el líder. Tenía tres de valoración contra Unicaja y ganamos. Mientras mi equipo gane y haga cosas buenas… En Europa tenéis esta filosofía, siempre tengo que ser yo. Sergio me dice que hay muchas cosas que hacer, no sólo anotar. Si me pones un reto por delante mañana vengo con dos cosas más. Quiero dar pasos adelante en mi vida. No tengo que meter la última canasta para ser feliz, me hace feliz que el Real Madrid gane títulos».

Finalmente, el croata reflexionó sobre lo que es jugar un torneo como la Copa del Rey. «Hasta que no suena el pitido final nunca damos los partidos por perdidos. Todos mis compañeros han tenido cabeza arriba, sabemos de lo que va la Copa. Tenemos mucha experiencia en esto, hoy hemos demostrado una muy buena cabeza. Muy buen control de las emociones y por esto hemos ganado», zanjó.