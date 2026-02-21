Baloncesto
Valencia Basket – Real Madrid en directo | Partido de las semifinales de la Copa del Rey de baloncesto en vivo
Sigue en vivo y en directo todo lo que suceda en el partido de semifinales de la Copa del Rey de baloncesto
El partido de la Copa del Rey
Min 8
Valencia dinamita el partido (28-11)
Otro mini parcial de Valencia (12-2) para marcharse hasta los 17 de ventaja a falta de dos para el final del primer cuarto (28-11).
Min 6
Valencia Basket amplía la ventaja (22-9)
Valencia Basket sigue enchufado. Robo de De Larrea y para abajo, después tapón a Maledon y falta sobre Key, que anota los dos libres.
Min 5
Lo para Scariolo (16-9)
Lo tiene que parar Scariolo ante el parcial de 10-2 de Valencia Basket, que además tendrá dos tiros libros en las manos de Jean Montero para ampliar la ventaja.
Min 4
Mini parcial de Valencia (13-9)
Mini parcial de Valencia Basket de 7-2 con dos canastas de Taylor y un triple de Reuvers. Deck anotó para el Madrid.
Min 2
Responde Taylor de 3 (3-3)
Valencia Basket contesta con un triple de Taylor tras dos ataques fallidos de ambos equipos.
Min 1
¡Triiiiiple Deck! (0-3)
Gana Tavares el salto y en la primera jugada anota Deck de 3. Se estrena el Madrid.
Quintetos titulares
Valencia Basket sale con: Thompson, Badio, Taylor, Pradilla y Reuvers
Y el Real Madrid apuesta por: Campazzo, Llull, Deck, Hezonja y Tavares.
Jugadores a pista
Ya están los dos equipos en pista haciendo rondas de tiro y ultimando el calentamiento. En unos minutos comienza este partidazo.
¿A qué hora se juega el Valencia Basket-Real Madrid?
La primera semifinal de la Copa del Rey entre Valencia y Real Madrid arrancará a las 18:00 horas en el Roig Arena. De aquí saldrá el primer finalista. El segundo se decidirá en el duelo que enfrentará a Baskonia y Barcelona a partir de las 21:00 horas.
Sima, Nogués, Moore, descartes en Valencia
Pedro Martínez también ha descartado para el Real Madrid a los mismos tres jugadores que dejó fuera en los cuartos de final contra Joventut de Badalona: Sima, Nogués y Omari Moore.
Okeke, Procida e Izan Almansa, descartes
Los tres descartes de Sergio Scariolo para esta semifinal ante Valencia Basket son los mismos que frente a Unicaja en cuartos: Okeke, Procida e Izan Almansa.
Una final anticipada
Valencia Basket y Real Madrid son los dos grandes favoritos para ganar la Copa del Rey. Hoy se enfrentan en la primera semifinal del torneo del K.O. en el Roig Arena. Este año el balance es de una victoria para cada uno. Los dos vienen de ganar bien en cuartos a Joventut de Badalona y Unicaja, sobretodo los blancos que arrasaron a los cajistas.
¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo del primer partido de semifinales de la Copa del Rey de baloncesto entre Valencia Basket y Real Madrid. Es una final adelantada entre los dos equipos más en forma de la Liga Endesa. Primer y segundo clasificado se enfrentan en el Roig Arena por un puesto en la final de esta magnífica Copa ACB.
Los blancos intentarán derrotar al anfitrión, que no se lo pondrá nada fácil y con su público alentándole intentará derrocar al rey de reyes. El Real Madrid atesora un total de 29 Copas del Rey, mientras que Valencia Basket tan sólo tiene una en su palmarés. Pero los de Pedro Martínez tendrán que hacer frente a otro hándicap, la maldición del anfitrión.
No gana un equipo anfitrión la Copa del Rey desde que lo hiciera Baskonia en 2002, hace 24 años. El club madridista quiere prolongar esa racha sumando una nueva final copera, la que sería la número 54 de su historia. Este año se han enfrentado en dos ocasiones, una en Euroliga y otra en Liga Endesa, una en cada cancha. En ambos partidos se impuso el equipo local. En Euroliga en el Roig Arena ganó Valencia Basket y en el Movistar Arena, en Liga, ganó el Real Madrid, con remontada incluida.
Min 10
¡Final del primer cuarto! Manda Valencia (34-16)
Termina el primer cuarto en el Roig Arena. Valencia Basket está imponiendo su ritmo y manda por 18 (34-16). El Real Madrid tiene que subir el nivel en defensa y mejorar en ataque, porque se está jugando a lo que quieren los taronja.