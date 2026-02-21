Valencia Basket – Real Madrid en directo | Partido de las semifinales de la Copa del Rey de baloncesto en vivo

¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo del primer partido de semifinales de la Copa del Rey de baloncesto entre Valencia Basket y Real Madrid. Es una final adelantada entre los dos equipos más en forma de la Liga Endesa. Primer y segundo clasificado se enfrentan en el Roig Arena por un puesto en la final de esta magnífica Copa ACB.

Los blancos intentarán derrotar al anfitrión, que no se lo pondrá nada fácil y con su público alentándole intentará derrocar al rey de reyes. El Real Madrid atesora un total de 29 Copas del Rey, mientras que Valencia Basket tan sólo tiene una en su palmarés. Pero los de Pedro Martínez tendrán que hacer frente a otro hándicap, la maldición del anfitrión.

No gana un equipo anfitrión la Copa del Rey desde que lo hiciera Baskonia en 2002, hace 24 años. El club madridista quiere prolongar esa racha sumando una nueva final copera, la que sería la número 54 de su historia. Este año se han enfrentado en dos ocasiones, una en Euroliga y otra en Liga Endesa, una en cada cancha. En ambos partidos se impuso el equipo local. En Euroliga en el Roig Arena ganó Valencia Basket y en el Movistar Arena, en Liga, ganó el Real Madrid, con remontada incluida.