Así aprovecha su día de descanso el Real Madrid: exhibición en la fan zone para disfrute de la afición

La Copa del Rey de baloncesto es algo único en el mundo del deporte. No hay otra competición en la que se pueda ver a tres jugadores de un equipo dándose un baño de masas con aficionados de algunos de los otros siete que participan. Ese fue el caso de Chuma Okeke, Gabriele Procida e Izan Almansa este viernes, día de descanso para el Real Madrid tras la victoria contra Unicaja Málaga.

Antes del partido ante el Valencia Basket aprovecharon para visitar la fan zone y realizar distintas actividades relacionadas con la canasta para disfrute de la afición. Estos jugadores fueron los tres descartes de Sergio Scariolo en cuartos de final, el de Okeke de forma obligada al tener que quedarse fuera uno de los tres extracomunitarios (los otros dos son Gaby Deck y Trey Lyles).

Pero este viernes los jugadores del equipo blanco pudieron respirar junto a los aficionados la atmósfera única de la Copa, un torneo que ninguno de ellos ha disputado todavía y que este año se celebra en el espectacular Roig Arena.