Cuándo juega el Real Madrid contra el Benfica: horario y canal de televisión para ver en directo el partido de playoff de la Champions League

Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y el canal de TV para ver en directo el Real Madrid - Benfica de Champions League El Real Madrid - Benfica es de la vuelta de los playoffs de la Champions League y se jugará en el Santiago Bernabéu El Real Madrid consiguió ganar por 0-1 en la ida en el Estadio da Luz, por lo que está por delante en la eliminatoria

El Real Madrid afronta el choque de vuelta de los playoffs de la Champions League con ventaja en el marcador, ya que en Lisboa consiguió llevarse el triunfo por 0-1 gracias al solitario gol de Vinicius. Los de Álvaro Arbeloa no podrán confiarse pese a jugar en casa, ya que llegan a este choque ante el Benfica tras perder en El Sadar contra Osasuna el pasado fin de semana y no tendrán margen de error si quieren estar en los octavos de final de la máxima competición continental. Te contamos el horario y el canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en el Santiago Bernabéu.

A qué hora se juega el partido de Champions League Real Madrid – Benfica

El Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al Benfica para disputar el partido que corresponde a la vuelta de los playoffs de la Champions League. Los de Álvaro Arbeloa superaron al cuadro lisboeta por 0-1 en la ida hace una semana, un choque en el que hubo bastante polémica por los insultos racistas que denunció Vinicius. El feudo madridista estaba listo para recibir a José Mourinho, pero el portugués fue expulsado y no se podrá sentar en el banquillo en este choque en el que uno de los dos equipos dirá adiós a la máxima competición continental.

Horario del partido de Champions League Real Madrid – Benfica

La UEFA programó este apasionante Real Madrid – Benfica de la vuelta de los playoffs de la Champions League para el miércoles 25 de febrero. El organismo que preside Aleksander Ceferin ha fijado este partidazo entre madridistas y lusos en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa entre las aficiones en los aledaños del Santiago Bernabéu para que el balón pueda rodar de manera puntual en Concha Espina.

Dónde ponen en TV el Real Madrid vs Benfica en vivo

Movistar+ fue el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos que se disputan en la máxima competición continental, desde la fase de liga hasta la gran final. Este Real Madrid – Benfica correspondiente a la vuelta de los playoffs de la Champions League se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones. Este canal forma parte del paquete de pago que incluye las competiciones europeas, por lo que habrá que estar suscrito para ver todo lo que suceda en el Santiago Bernabéu porque no se podrá ver gratis por TV.

Todos aquellos seguidores del cuadro de Chamartín y los amantes del fútbol europeo en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Real Madrid – Benfica que corresponde a la vuelta de los playoffs de la Champions League mediante la app de Movistar+. Esta aplicación estará disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero los clientes también podrán acceder con un ordenador a la página web de este operador para ver todo lo que ocurra en el Santiago Bernabéu entre estos dos clubes históricos del viejo continente.

Además, en la web de DIARIO MADRIDISTA te vamos a ofrecer la mejor información previa sobre todo lo que rodee a este choque decisivo de vuelta de los playoffs de la Champions League. Desde una hora y media antes del inicio narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Benfica y cuando suene el pitido final en el Santiago Bernabéu publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones más importantes de los protagonistas que nos lleguen desde la capital de España.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Madrid – Benfica

Por otro lado, habrá aficionados del cuadro merengue que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este choque de la vuelta de los playoffs de la Champions League Real Madrid – Benfica, por lo que deben saber que podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como la Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE conectarán con el Santiago Bernabéu para narrar el minuto a minuto de lo que suceda.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Real Madrid – Benfica

El Santiago Bernabéu, ubicado en el distrito capitalino de Chamartín, será el estadio donde se jugará este Real Madrid – Benfica de la vuelta de los playoffs de la Champions League. Este campo fue inaugurado en 1947 y tras la reforma que ha sufrido se ha convertido en uno de los referentes en todo el mundo. Tiene aforo para 80.000 espectadores y se espera que no haya ni un asiento vacío este miércoles, ya que la hinchada madridista es consciente de que hay mucho en juego para el club blanco.

La UEFA designó al esloveno Slavko Vincic como el árbitro principal para que imparta justicia en el Real Madrid – Benfica correspondiente a la vuelta de los playoffs de la Champions League. El alemán Christian Dingert será el encargado de revisar desde el VAR todas las jugadas polémicas que se produzcan sobre el verde para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a analizar las imágenes dudosas al monitor que estará instalado entre los dos banquillos del Santiago Bernabéu.