Real Madrid – Benfica, en directo: última hora del partido de playoff de la Champions League hoy, en vivo
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid - Benfica de la Champions League
El Real Madrid - Benfica es de la vuelta de los playoffs de la Champions League y se jugará en el Santiago Bernabéu
El Real Madrid ganó en la ida por 0-1 al Benfica, por lo que tiene una ligera ventaja en este choque de vuelta de los playoffs de la Champions
A qué hora juega el Madrid
Este Real Madrid – Benfica fue programado en el horario habitual de la Champions League, que es el de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Falta más o menos una horita para que comience este choque de vuelta de los playoffs.
La convocatoria del Real Madrid
Son varios los futbolistas del cuadro blanco que se han quedado fuera de la lista de convocados junto a Kylian Mbappé. Esta es la convocatoria del Real Madrid contra el Benfica.
Cómo quedó el Real Madrid contra el Benfica a la ida
Hace una semana el cuadro dirigido por Álvaro Arbeloa se llevó el triunfo por 0-1 en el Estadio da Luz contra el Benfica, por lo que el Real Madrid llega a este choque de la vuelta de los playoffs por delante en la eliminatoria.
Dónde ver el Real Madrid – Benfica
Recordamos que este Real Madrid – Benfica de Champions League se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones, el cual es de pago. En DIARIO MADRIDISTA narramos en vivo online y en streaming gratis este partidazo que se juega en el Santiago Bernabéu.
Alineación del Real Madrid hoy
Ya conocemos el once de Álvaro Arbeloa para intentar conseguir el pase a los octavos de final de la Champions League y ya sabemos quién hará de Mbappé. Esta es la alineación oficial del Real Madrid hoy contra el Benfica: Courtois; Trent, Rüdiger, Asencio, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Camavinga; Arda Güler, Vinicius, Gonzalo.
¡Hora y media!
Falta apenas una horita y media para que ruede el balón en el Santiago Bernabéu, así que en breves momentos conoceremos las alineaciones del Real Madrid y del Benfica, que se ven las caras en la vuelta de los playoffs de la Champions League.
El Real Madrid y el Benfica se enfrentan en este decisivo duelo de vuelta de los playoffs de la Champions League una semana después de que se montará todo el lío con los insultos racistas de Gianluca Prestianni a Vinicius. Aquel día en el Estadio da Luz ganaron los de Álvaro Arbeloa, por lo que están por delante en la eliminatoria y ahora sólo les queda ganar o empatar en el Santiago Bernabéu para avanzar a los octavos de final. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este vibrante Real Madrid – Benfica.
Real Madrid – Benfica, en directo
Así está la Champions League
Ayer se disputaron cuatro partidos de la vuelta de los playoffs de la Champions League y la única sorpresa fue la nueva victoria del Bodo/Glimt, esta vez en casa del Inter de Milán, por lo que el subcampeón en la última edición del torneo ha quedado eliminado. El Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen y Newcastle confirmaron su pase a los octavos. Hoy les toca el turno al Real Madrid contra el Benfica, al PSG frente al Mónaco, el duelo entre el Borussia Dortmund y la Atalanta y un emocionante Juventus – Galatasaray en el que la Vecchia Signora tiene que remontar un 5-2.
Sin Kylian Mbappé
Una de las grandes noticias del día ha sido la ausencia de Kylian Mbappé. El mejor jugador del Real Madrid durante esta temporada ha vuelto a recaer de esas molestias en la rodilla y no estará disponible para este decisivo choque frente al Benfica en la vuelta de los playoffs de la Champions League. Ahora Vinicius tendrá que asumir la responsabilidad en el ataque del conjunto merengue. Hay que destacar también que el francés no será la única baja destacable, sino que José Mourinho no se sentará en el banquillo del Santiago Bernabéu porque fue expulsado en Lisboa.
¡Partidazo decisivo en el Bernabéu!
¡¡Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Benfica que corresponde a la vuelta de los playoffs de la Champions League!! El Santiago Bernabéu será el escenario donde se decidirá cuál de estos dos clubes históricos del viejo continente avanzarán a los octavos de final, donde se tendrían que enfrentar al Sporting de Portugal o al Manchester City. Los de Álvaro Arbeloa ganaron en el Estadio da Luz por 0-1, así que están por delante en el global y tendrán que defender dicho resultado.
Alineación del Benfica
Y ya conocemos también el once de José Mourinho para intentar asaltar el Santiago Bernabéu, aunque recordamos que el luso no podrá estar en el banquillo al tener que cumplir sanción. Esta es la alineación oficial del Benfica contra el Real Madrid hoy: Trubin; Dedic, Otamendi, Araújo, Dahl; Aursnes, Ríos, Barreiro; Rafa Silva, Schjelderup; Pavlidis