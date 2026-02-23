Slavko Vincic, el árbitro que ya expulsó a Prestianni, pitará el Real Madrid-Benfica de Champions

El Real Madrid ya conoce el árbitro que le pitará en el Santiago Bernabéu en la vuelta de los play off en Champions contra el Benfica. Después del polémico partido de ida, la UEFA ha designado al esloveno Slavko Vincic para el duelo de este miércoles, mientras que el alemán Christian Dinger actuará como VAR. Cita trascendental para que los de Álvaro Arbeloa confirmen su paso a los octavos de final.

Los recuerdos con este colegiado son positivos para el conjunto blanco. Será la cuarta vez que arbitre al Real Madrid con un saldo de dos victorias y una derrota. Empezó la temporada pasada con la dolorosa derrota ante el Milan (1-3) en la cuarta jornada de la liguilla, pero en este curso suma el triunfo ante la Juventus de Turín (1-0) en el tercer partido. Aun así, el mejor recuerdo fue que estuvo presente en la final de la Decimoquinta contra el Borussia Dortmund (0-2) en Londres.

Con el Benfica coincidió el pasado 25 de noviembre, en la sexta jornada de la fase liga en su campo contra el Nápoles (2-0) y antes en la vuelta de la ronda previa contra el Fenerbahce (1-0), aunque es inevitable recordar cuando expulsó a Prestianni en el Mundial de Clubes. En los octavos de final que perdió ante el Chelsea (1-4), el argentino recibió la tarjeta roja por doble amarilla tras un planchazo a la altura del tobillo al inglés Levi Colwill.

Un precedente después de la acusación de Vinicius Junior en Da Luz después de acusarle de insultos racistas después de celebrar el 0-1 ante el Benfica. No tuvo sanción y estará en el Bernabéu para intentar obrar el milagro. El que no estará seguro será José Mourinho, que fue expulsado. En la Liga de Campeones, dirigió al equipo portugués en la fase de clasificación de la temporada 2018-2019 frente al Fenerbahce (1-1) en campo turco; también en el «play-off» de clasificación para la 2021-2022 en el campo del PSV (0-0), después en la ida de octavos de final frente al Ajax (2-2).