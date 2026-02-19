El Real Madrid pide «cautela y prudencia» tras el incidente racista con Vinicius

Calma y prudencia en el Real Madrid. Tanto el vestuario como la directiva del conjunto blanco mantienen una postura de prudencia y evitan generalizaciones. No existe, tal y como asegura la entidad madridista, enfado institucional con el Benfica ni con su hinchada, sino indignación puntual por la conducta de un futbolista concreto: Gianluca Prestianni. En cuanto a lo sucedido sobre el césped, las imágenes no permiten confirmar con claridad el contenido de las palabras pronunciadas, ya que el jugador se cubre la boca con la camiseta.

La UEFA ha comenzado la recopilación de imágenes y pruebas tras los incidentes ocurridos en el estadio da Luz la ida del playoff de la Champions que enfrentó a Benfica y Real Madrid el pasado martes. El máximo organismo del fútbol continental estudia posibles sanciones después de que se denunciaran gestos racistas desde la grada y el lanzamiento de objetos al terreno de juego.

La UEFA está tratando de identificar a varios aficionados que habrían realizado gestos de carácter racista, concretamente imitaciones de mono, dirigidos hacia jugadores del Real Madrid. Desde el club blanco señalan que el proceso de identificación no será sencillo, dado que depende de la calidad de las grabaciones y de la colaboración de las autoridades locales. Aun así, el organismo disciplinario intentará depurar responsabilidades individuales, partiendo de la premisa de que comportamientos de este tipo corresponden a personas concretas y no representan necesariamente a una afición en su conjunto.

Además, el organismo presidido por Ceferin estudiará una posible sanción por el lanzamiento de objetos en uno de los córners del partido, un episodio que quedó reflejado en las retransmisiones televisivas y que podría acarrear consecuencias deportivas o económicas para el club local. Esta vía disciplinaria se perfila como la más probable, dado que existen imágenes claras de lo sucedido.

Por otro lado, el foco también se ha situado en Gianluca Prestianni tras un presunto insulto racista contra Vinicius. Desde el entorno madridista se insiste en que se trató de un comportamiento individual y desafortunado, sin que deba extrapolarse al club lisboeta ni a su afición. Se considera que el jugador argentino «se fue de la lengua» en un lance del partido, en un contexto de tensión competitiva.